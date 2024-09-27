По данным страховой отрасли США, угонщики не очень интересуются электромобилями. Для этого есть несколько причин.

По данным некоммерческого Национального бюро по борьбе с преступностью в страховании (NICB), которое занимается борьбой со страховым мошенничеством и угонами транспортных средств, в 2023 году в США было украдено более миллиона автомобилей. При оценке данных вырисовывается ошеломляющая на первый взгляд картина.

Фото: Blue Planet Studio

Вероятность угона электромобилей, гораздо ниже, чем автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Как добавляет независимый некоммерческий научно-исследовательский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS), четыре из шести наименее угоняемых транспортных средств являются электромобилями. IIHS рассматривал только автомобили 2021–2023 годов выпуска.

В целом ежегодно в США угоняют 49 из 100 000 застрахованных автомобилей. Если посмотреть на показатели по Tesla Model 3, то это значение уже снизится до 1 на 100 000. Вероятная причина: Model 3 оснащена системой безопасности под названием Sentry Mode, которая отслеживает любое приближение к автомобилю. Model Y также является одним из наименее угоняемых автомобилей.





«Хотя количество краж электромобилей со временем увеличилось, оно по-прежнему чрезвычайно мало по сравнению с автомобилями с бензиновым двигателем», — сказал 26 сентября порталу Axios (www.axios.com) представитель NICB Николас Цайтлингер.

Конечно, о мотивах воров можно только догадываться. Однако у Цайтлингера есть некоторые предположения.



«Технология этих автомобилей широко не известна. Большинство из них не используют ключи, а управляются с помощью телефона или карты-ключа», — говорит он.

Место хранения также может сыграть серьезную роль. Эти автомобили часто размещаются в гаражах или припаркованы рядом с домами для зарядки, что может сделать их непривлекательными целями.

Также свою роль может сыграть то, что системы GPS, установленные в стандартной комплектации электромобилей, делают кражу непривлекательной. Ведь владельцы обычно могут отслеживать местоположение с помощью приложения для смартфона.

Однако Цайтлингер не считает, что проблема заключается в общем отсутствии интереса: это дорогие автомобили, и они привлекательны в этом отношении.





