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kosmos_news
Япония впервые отправила военный корабль в Тайваньский пролив
Таким образом Япония бросила вызов Китаю.

25 сентября японский эсминец JS Sazanami зашел в Тайваньский пролив. Этому походу судна предшествовал ряд событий, которые можно рассматривать как эскалацию напряженности между Японией и Китаем. Всё началось более года назад. 23 сентября сообщалось, что командир японского эсминца JS Suzutsuki был освобожден от должности за плавание в территориальных водах Китая около двадцати минут в июле прошлого года. И это несмотря на предупреждения Народно-освободительной армии (НОАК), которая установила запретную для навигации зону для учений с боевой стрельбой.

Расследование этого инцидента «также выявило недостатки в передаче информации между другими членами дежурного экипажа, когда JS Suzutsuki вошел в китайские воды», сообщило агентство Kyodo News, ссылаясь на конфиденциальные данные дипломатических источников.

Очевидно, Китай не преминул осудить нахождение японского эсминца менее чем в 12 морских милях от его побережья. При этом, корабли КНР делают то же самое в японских территориальных водах, особенно в районе острова Сенкаку, на суверенитет над которыми Поднебесная претендует. Более того, вторжения китайских исследовательских судов проекта 636 также являются обычным явлением. С 2021 года такое происходило как минимум десять раз.

26 августа китайский самолет-разведчик Y-9DZ нарушил воздушное пространство Японии у островов Данго (префектура Нагасаки). Это было бы впервые.

Затем, 17 сентября, китайский авианосец CNS Liaoning прошёл в районе, прилегающем к японским территориальным водам, между островами Йонагуни и Ириомотэ (префектура Окинава). Его сопровождали эсминцы типа 052D — «Чэнду» и «Хуайнань».

Напомним, что прилежащая зона (часть морского пространства, прилегающая к территориальному морю) примыкает к территориальным водам и простирается на максимальное расстояние в 24 морских (44,4 км). Прибрежная страна имеет право осуществлять там контроль и пресекать нарушения границ.


«После недавнего нарушения нашего воздушного пространства китайским военным самолетом и перемещения китайских военных кораблей и других судов вокруг Японии этот инцидент совершенно неприемлем с точки зрения национальной и региональной безопасности», — сказал представитель японского правительства Хироши Мория. 

В свою очередь, Пекин заявил, что его деятельность «соответствует китайскому законодательству и международному праву». В ответ 25 сентября, как сообщает газета Yomiuri daily, японский эсминец JS Sazanami более 10 часов плавал в Тайваньском проливе. Никогда прежде сюда не заходил японский корабль.

JS Sazanami присоединился к австралийскому эсминцу HMAS Sydney и новозеландскому нефтяному танкеру HMNZS Aotearoa, вместе с которыми он проведет учения в Южно-Китайском море. Это происходило под пристальным наблюдением как минимум пяти кораблей ВМС Китая.

Международное морское право допускает «безобидный» транзит военных судов через проливы. Отправка JS Sazanami в Тайваньский пролив знаменует собой перелом в политике Японии, которая до сих пор старалась не бросать прямой вызов Китаю.

В КНР раскритиковали транзит японского корабля.


«Китайская сторона очень бдительно относится к политическим намерениям Японии и выразила решительный протест. Мы призываем японскую сторону соблюдать свои обязательства по тайваньскому вопросу, проявлять осторожность в своих словах и делах и воздерживаться от создания препятствий китайско-японским отношениям и миру в Тайваньском проливе», — заявил 26 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

#китай #япония #флот #тайваньский пролив #эсминец #военный корабль
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