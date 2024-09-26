После этой находки ученые ожидают еще более интересных открытий на Марсе.

НАСА обнаружило на Марсе объект, которого раньше астрофизики никогда не видели на Красной планете. Марсоходу НАСА Perseverance удалось обнаружить черно-белый полосатый «камень-зебру», вселяющий надежду на новые захватывающие открытия.

Подобный камень никогда не видели на Марсе. Фото: НАСА

Поиск интересных пород может дать ученым информацию о формировании планеты. Сообщается, что «камень-зебра», как его прозвали ученые, — это магматическая порода, образовавшаяся в результате вулканической активности или удара астероида. Таким образом, это может быть тип породы, которая на самом деле находится внутри Марса и была обнажена в результате удара или вулкана.

Камень размером примерно 20 см также находится в среде, где этот тип породы не встречается. Так что, вероятно, он возник из другого места и каким-то образом оказался на пути марсохода.

По мнению исследователей НАСА, одна из теорий заключается в том, что камень мог с высокого места скатиться вниз по склону. В настоящее время Perseverance находится в так называемом Замке Докс (Dox Castle) на западной окраине кратера Езеро. Чем дальше марсоход продвигается вверх по краю кратера, тем больше вероятность найти новые камни, похожие на «камень-зебру».

Однако подняться на край кратера совсем не просто. Миссия началась в середине августа, ее цель — марсоход должен переместиться в общей сложности на 300 метров в высоту. Хотя путь был заранее определен с помощью спутниковых изображений, марсоход должен полагаться на свою автоматическую навигационную систему, чтобы избежать препятствий на склонах, крутизна которых достигает 23 градусов.