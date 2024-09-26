НАСА обнаружило на Марсе объект, которого раньше астрофизики никогда не видели на Красной планете. Марсоходу НАСА Perseverance удалось обнаружить черно-белый полосатый «камень-зебру», вселяющий надежду на новые захватывающие открытия.
Поиск интересных пород может дать ученым информацию о формировании планеты. Сообщается, что «камень-зебра», как его прозвали ученые, — это магматическая порода, образовавшаяся в результате вулканической активности или удара астероида. Таким образом, это может быть тип породы, которая на самом деле находится внутри Марса и была обнажена в результате удара или вулкана.
Камень размером примерно 20 см также находится в среде, где этот тип породы не встречается. Так что, вероятно, он возник из другого места и каким-то образом оказался на пути марсохода.
По мнению исследователей НАСА, одна из теорий заключается в том, что камень мог с высокого места скатиться вниз по склону. В настоящее время Perseverance находится в так называемом Замке Докс (Dox Castle) на западной окраине кратера Езеро. Чем дальше марсоход продвигается вверх по краю кратера, тем больше вероятность найти новые камни, похожие на «камень-зебру».
Однако подняться на край кратера совсем не просто. Миссия началась в середине августа, ее цель — марсоход должен переместиться в общей сложности на 300 метров в высоту. Хотя путь был заранее определен с помощью спутниковых изображений, марсоход должен полагаться на свою автоматическую навигационную систему, чтобы избежать препятствий на склонах, крутизна которых достигает 23 градусов.