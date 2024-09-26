Танкер получил серьезные повреждения. Американскому командованию на Ближнем Востоке и в Центральной Азии придется сократить свои морские и воздушные операции.

Развернутой в Аравийском море под руководством Центрального командования США авианосной ударной группе авианосца USS «Авраам Линкольн», сформированной эсминцами USS Spruance, USS O'Kane, USS Stockdale и USS Frank Petersen, вероятно, придется сократить свои морские и воздушные операции в ближайшие дни, если не недели.







USNS Big Horn, единственный нефтяной танкер, задействованный в регионе военным командованием морских перевозок ВМС США, был серьезно поврежден во время похода у берегов Омана в ночь с 23 на 24 сентября.

На данный момент характер этого инцидента, который расследуется, неизвестен. Возможно, танкер столкнулся с другим кораблем (но, по данным американской специализированной прессы, на данном этапе это не предпочтительный маршрут для судов) или ударился о дно на мелководье. Гипотеза о том, что он мог подорваться на мине, не исключена, хотя и маловероятна.

Тем не менее, повреждения, обнаруженные на борту USNS Big Horn, вынудили ВМС США отбуксировать его в порт. Вероятно, повреждение произошло в корме. И оно было настолько значительным, что, судя по изображениям в социальных сетях, стало причиной протечки как минимум в одном из его технических отсеков. Пострадавших среди экипажа, состоящего в основном из гражданских моряков, не зафиксировано.

USNS Big Horn — один из четырнадцати танкеров снабжения типа «Генри Дж. Кайзер», которые до сих пор находятся в ведении Военного командования морских перевозок. Основной задачей танкеров этого типа является оказание логистической поддержки кораблям ВМС США. Один танкер был продан ВМС Чили в 2009 году, еще один — USNS Walter S. Diehl — был выведен из эксплуатации в 2022 году.

Напомним, имея водоизмещение 42 000 тонн в полной загрузке и длину 206 метров, USNS Big Horn перевозит до 25 300 м³ топлива и имеет трюмы общей площадью 690 м² для перевозки грузов и боеприпасов.

Повреждение USNS Big Horn вынуждает ВМС США искать альтернативы для обеспечения поставок топлива для своих подразделений на Ближний Восток. Придется увеличить количество остановок в портах региона. Если только Военное командование морских перевозок не сможет организовать миссии еще одного корабля этого типа.

Помимо кораблей типа «Генри Дж. Кайзер», Военное командование морских перевозок также располагает двумя «быстроходными кораблями боевой поддержки», а также тремя новыми танкерами класса «Джон Льюис».

Между тем, повреждения USNS Big Horn подчеркивают несовершенство американского логистического флота, поскольку он слишком «маленький», чтобы поддерживать все операции ВМС США. А это может иметь пагубные последствия в случае возникновения проблем в Индо-Тихоокеанском регионе, тем более, что Пентагон был вынужден закрыть имевшийся у него огромный топливный склад на Гавайях после загрязнения системы подачи топлива из-за утечки керосина. Утечки появились после ремонта, проведенного в 2014 году.



