Система запуска Starship/Super Heavy была полностью интегрирована на стартовую площадку перед пятым испытательным полетом. SpaceX сейчас ожидает одобрения полета от Федерального управления гражданской авиации (FAA).

Компания Илона Маска SpaceX готовится осуществить пятый полет стартовой системы Starship/Super Heavy. На днях оба сегмента самой мощной на данный момент ракеты в мире были объединены на стартовой площадке в Бока-Чика (Техас). Система готова к предстоящим испытаниям, но SpaceX до сих пор не получила необходимую лицензию для проведения запуска.

Фото: SpaceX 24 сентября SpaceX опубликовала фотографии на платформе X, на которых изображен предназначенный для пятого полета Starship. Некоторые испытания и детальные проверки ракеты-носителя все же были проведены, но они прошли успешно, и система ждет только одобрения FAA.



«Starship готов к полету!», — добавил Илон Маск в своей записи.

Напомним, что самая мощная ракета SpaceX состоит из большого сегмента первой ступени Super Heavy и космического корабля под названием Starship. Предстоящее испытание будет особенно важным, поскольку оно предполагает захват возвращающейся сверхтяжелой ступени механическим механизмом под названием Mechazilla.

Это конструкция высотой 146 метров, основная цель которой — обеспечить возможность безопасного перехвата ступени, которую можно будет повторно использовать через некоторое время. Если испытание пройдет успешно, это станет еще одним значительным и историческим достижением для компании Маска.

Однако самым важным является вопрос о том, даст ли добро регулятор на полет. В настоящее время предполагается, что полёт состоится в конце ноября этого года. Заявление, недавно опубликованное SpaceX, показывает, что бюрократия остается главной проблемой.



«К сожалению, вместо того, чтобы сосредоточить ресурсы на критическом анализе безопасности и сотрудничестве в области разумных гарантий, защищающих как общество, так и окружающую среду, процесс лицензирования неоднократно омрачался проблемами, начиная от тривиальных и заканчивая явно абсурдными», — написала компания.

Фото: SpaceX SpaceX подозревает, что ответственность за эту ситуацию несут критики проекта, которые настраивают администрацию США против Маска.

Также стоит отметить, что перед пятым полетом в разгонный блок было внесено несколько изменений. Термальные пластины были сняты и заменены новыми, которые, как ожидается, будут примерно в два раза долговечнее. Еще одним элементом защиты станет абляционный материал на основе кремния, который будет расположен под пластинами. Это решение предназначено для обеспечения лучшей защиты корабля при входе в атмосферу.

Это важно не только для безопасности груза, но и для астронавтов, которые будут находиться на борту Starship во время лунных миссий программы «Артемида». Первая из них, «Артемида III», будет осуществлена в ближайшие годы (самое раннее в конце 2026 года), так что времени осталось не так уж и много. Предстоящие испытания покажут, сколько работы еще предстоит проделать компании Маска, прежде чем доставить астронавтов на Луну.