США объявили о сотрудничестве с Индией. Цель: производство полупроводников для технологий нового поколения.

На днях Белый дом объявил о соглашении с правительством Индии о создании нового завода по производству полупроводников. Это элементы необходимы для создания технологий следующего поколения. Интегральные схемы являются неотъемлемой частью создания современных электронных устройств, особенно в области космических технологий. Уже долгое время компании сталкиваются с их глобальной нехваткой.







Соглашение призвано обеспечить создание соответствующего объекта, который будет обеспечивать этими необходимыми элементами вооруженные силы США, Индии и союзных армий. Представители американских военных уже много лет подчеркивают в своих заявлениях, что им нужны новейшие технологии, чтобы получить преимущество над конкурентами.

В связи с вышеизложенным власти США и правительство Индии подписали соглашение «Американо-индийское всеобъемлющее глобальное и стратегическое партнерство», частью которого является стратегическое технологическое партнерство между индийскими технологическими компаниями и Космическими силами США. Это партнерство позволит создать новый завод по производству интегральных схем для нужд совместной национальной безопасности.







«Президент Байден и премьер-министр Моди высоко оценили знаковое соглашение о создании нового предприятия по производству полупроводников, ориентированного на передовые датчики, средства связи и электронику для национальной безопасности, телекоммуникаций нового поколения и экологически чистых энергетических приложений», — говорится в официальном заявлении Белого дома.

Проект будет реализован в сотрудничестве со стратегическими партнерами Bharat Semi, 3rdiTech и Космическими силами США. Завод будет иметь решающее значение для потребностей в технологиях безопасности как Индии, так и США. Примечательно, что это первое партнерство между Индией и США в производстве полупроводников.

Согласно предоставленной информации, завод будет ориентирован в основном на разработку инфракрасных чипов, чипов из нитрида галлия (GaN) и карбида кремния, которые являются одной из самых передовых форм полупроводников. Они используются, среди прочего, в системах обнаружения и связи, а также в радиолокационных решениях и системах радиоэлектронной борьбы.

Стоит отметить, что на данный момент крупнейшим производителем полупроводников в мире является Тайвань. Геополитическая напряженность в отношениях с Китаем вынуждает западные страны искать новые цепочки поставок. Партнёрство Индии с США оказывает положительное влияние на текущее сотрудничество в совместных космических проектах, таких как строительство общего спутника с радаром с синтезированной апертурой (SAR).

Индия является важным партнером США в этой области, поскольку в прошлом году индийское правительство подписало «Соглашения Артемиды» — международное соглашение, определяющее рамки сотрудничества в гражданском исследовании и мирном использовании Луны, Марса и других небесных тел. Кроме того, стороны готовят совместную миссию (NASA-ISRO) на Международную космическую станцию (МКС).