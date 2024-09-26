Внешний вид нового электрического мотоцикла от Dab Motors напоминает выпущенную 25 лет назад приставку Game Boy Color.

Электрический мотоцикл Dab 1a компании Dab Motors скоро будет доступен в специальной окраске — ярко-фиолетовом оттенке. По ряду параметров он напоминает приставку Nintendo Game Boy цвета «Atomic Purple», выпущенную в 1998 году.

Game Boy 1998 года

Как и игровая консоль, Dab Motors предлагает электрический мотоцикл с фиолетовым корпусом. Ручки на руле окрашены в фиолетовый цвет, а отдельные элементы управления визуально напоминают панель управления (D-pad) и кнопки действий Game Boy Color.

За последние несколько дней компания неоднократно делилась на своем канале в соцсетях небольшими фрагментами, которые указывают направление, в котором движется последний проект электромотоцикла: в собственной дизайн-студии стартап «Bespoke Service Branch» разработал ретро-версию Dab 1a.

Между системами управления электромотоциклом находится экран, накладка на который имитирует дисплей Game Boy с красным индикатором состояния сбоку. В комплект поставки Dab 1a входит ключ запуска в виде игрового картриджа Game Boy. Надпись Dab Motors также была адаптирована к фирменному шрифту Nintendo с овальной рамкой.

Изображение: Dab Motors

Мотоцикл будет иметь секретные чит-коды, которые можно использовать для разблокировки таких функций, как «Ускорение», специальный дизайн дисплея и 8-битные звуковые эффекты. Чтобы найти эти чит-коды, к мотоциклу прилагается копия вымышленного игрового журнала, в котором спрятаны коды.

Dab Motors, дочерняя компания Peugeot Motocycles, — французский производитель мотоциклов на заводе Peugeot 1890-х годов постройки. Неизвестно, повлияло ли это обстоятельство на необычный ретро-дизайн мотоциклов.

Однако факт остается фактом: модель Dab 1a, выпущенная всего в 400 экземплярах, является настоящим предметом коллекционирования. Компания впервые представила концепт электромотоцикла в 2021 году, а три года спустя последовал готовый к серийному производству Dab 1a. При мощности 11 кВт электрический мотоцикл достигает максимальной скорости чуть более 130 км/ч и имеет запас хода 150 км с литий-ионным аккумулятором емкостью 7,1 кВтч, время зарядки которого составляет около трех с половиной часов.

Покупатели, оформившие предзаказ на мотоцикл, могут рассчитывать на цену от €14 900 в зависимости от комплектации.