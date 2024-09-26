Разработчик Дмитрий Гринберг запустил Linux на старом устройстве.

Программист Дмитрий Гринберг выяснил, насколько слабым может быть микропроцессор, чтобы на соответствующей машине можно было запускать Linux. Он попробовал запустить ПО на ЭВМ с Intel 4004.

Загрузка длится несколько дней: разработчик перенёс Linux на самый первый микропроцессор

Intel 4004. Изображение: dmitry.gr

Intel 4004 был первым в мире коммерчески доступным микропроцессором, разработанным и выпущенным Intel в 1971 году. Это событие считается важной вехой в истории компьютерных технологий, поскольку устройство было первым, в котором функции всего центрального процессора (ЦП) были реализованы на одной интегральной схеме (ИС).

Intel 4004 представлял собой 4-битный микропроцессор. Это означает, что он мог обрабатывать данные с шагом в 4 бита, что было очень мало по сравнению с более поздними процессорами. Исходная тактовая частота 4004 составляла 740 кГц. Чип содержал около 2300 транзисторов, тогда как современные процессоры содержат миллиарды транзисторов.

Первоначально разработанный для калькуляторов, позже он нашел применение в различных устройствах, включая первые компьютеры и контроллеры. Intel 4004 считается началом эры микропроцессоров. Он заложил основу для дальнейшего развития более мощных процессоров, таких как Intel 8008, а затем и популярной архитектуры x86, которая используется до сих пор.

Чтобы запустить Linux на чипе, разработчику пришлось разогнать его производительность с 740 до 790 кГц. После долгих усилий, которые Гринберг описывает в очень подробном сообщении в блоге (dmitry.gr), ему наконец удалось запустить образ Debian с урезанным ядром Linux 4.4.292+ на Intel 4004.

Однако один только процесс запуска занимает почти пять дней. Чтобы запустить Linux, Гринберг использовал эмулятор Mips R3000. Этот чип был изготовлен в конце 1980-х годов.

Гринберг признает, что его работа не имеет практического применения. Поэтому он описывает своё творение как арт-проект.



