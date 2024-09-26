Программист Дмитрий Гринберг выяснил, насколько слабым может быть микропроцессор, чтобы на соответствующей машине можно было запускать Linux. Он попробовал запустить ПО на ЭВМ с Intel 4004.
Intel 4004 был первым в мире коммерчески доступным микропроцессором, разработанным и выпущенным Intel в 1971 году. Это событие считается важной вехой в истории компьютерных технологий, поскольку устройство было первым, в котором функции всего центрального процессора (ЦП) были реализованы на одной интегральной схеме (ИС).
Intel 4004 представлял собой 4-битный микропроцессор. Это означает, что он мог обрабатывать данные с шагом в 4 бита, что было очень мало по сравнению с более поздними процессорами. Исходная тактовая частота 4004 составляла 740 кГц. Чип содержал около 2300 транзисторов, тогда как современные процессоры содержат миллиарды транзисторов.
Первоначально разработанный для калькуляторов, позже он нашел применение в различных устройствах, включая первые компьютеры и контроллеры. Intel 4004 считается началом эры микропроцессоров. Он заложил основу для дальнейшего развития более мощных процессоров, таких как Intel 8008, а затем и популярной архитектуры x86, которая используется до сих пор.
Чтобы запустить Linux на чипе, разработчику пришлось разогнать его производительность с 740 до 790 кГц. После долгих усилий, которые Гринберг описывает в очень подробном сообщении в блоге (dmitry.gr), ему наконец удалось запустить образ Debian с урезанным ядром Linux 4.4.292+ на Intel 4004.
Однако один только процесс запуска занимает почти пять дней. Чтобы запустить Linux, Гринберг использовал эмулятор Mips R3000. Этот чип был изготовлен в конце 1980-х годов.
Гринберг признает, что его работа не имеет практического применения. Поэтому он описывает своё творение как арт-проект.