Энергетические потребности ИИ не могут быть удовлетворены только за счет возобновляемых источников энергии. У IT-компаний есть решение: атомная энергетика.

Самая страшная авария на АЭС в США произошла на станции «Три-Майл-Айленд» в американском штате Пенсильвания в 1979 году. Произошло частичное расплавление активной зоны, разрушившее второй блок реактора. Реакторный блок эксплуатировался до 2019 года, но затем был остановлен по экономическим причинам.

Теперь его снова введут в эксплуатацию, а энергия будет использоваться в центрах обработки данных для обучения и эксплуатации искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Washington Post. Единственный потребитель: Microsoft.







Буквально в прошлом году компания представила, как искусственный интеллект может спасти мир. Например, инвестиции в ИИ могут сократить выбросы CO2, помогая разрабатывать новые подходы к «зеленым» технологиям. Проблема однако в том, что развитие и использование искусственного интеллекта далеко не экологично. Это связано с энергетическими потребностями этих систем.

Для обучения ИИ и поддержания его работоспособности требуется все больше и больше центров обработки данных. В 2022 году на центры обработки данных уже приходилось около 1,5 процента мирового спроса на энергию — даже во времена, когда ChatGPT не спровоцировал бум искусственного интеллекта. Ожидается, что к 2030 году это значение значительно увеличится.

Microsoft хочет построить центр обработки данных мощностью 5 гигаватт стоимостью 100 миллиардов долларов под названием Stargate вместе с компанией OpenAI. Этой мощности достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 3,7 миллиона домов в США. Если снабдить этот центр обработки данных солнечной энергией, то потребовались бы фотоэлектрические модули на 280 000 футбольных полей, которые производят электричество днем и ночью.

Приложения искусственного интеллекта требуют значительно больше энергии, чем традиционные решения, не только для обучения, но и для использования. По данным Goldman Sachs, запрос к чат-боту ChatGPT потребляет почти в 10 раз больше энергии, чем соответствующий поиск в Google. Ожидается, что к 2030 году в атмосферу будет выброшено 2,5 миллиарда тонн CO2.

IT-компании знают об этой проблеме, но Amazon, Apple, Google и Microsoft утверждают, что мало выбрасывают CO2. Это становится возможным, прежде всего, благодаря так называемым сертификатам «зеленой» электроэнергии, которые призваны доказать, что компании используют электроэнергию из возобновляемых источников энергии для своих систем. Однако эту возобновляемую энергию не обязательно использовать на объектах компании. Например, можно купить сертификаты на ветряную электростанцию, которая находится далеко, и использовать электроэнергию от ближайшей газовой электростанции.

Электроэнергия с атомной электростанции «Три-Майл-Айленд» не доставляется напрямую на объекты Microsoft, а распределяется по региональной электросети примерно 65 миллионам человек на северо-востоке США. Однако эта сделка еще далека от завершения. Для того, чтобы вернуть реакторный блок в эксплуатацию, как запланировано к 2028 году, необходимо одобрение ядерного регулятора США. В середине сентября было подтверждено, что некоторые части системы могут быть неисправны и необходимы дальнейшие испытания.

Функционирование «Три-Майл-Айленда» также не решает проблему, заключающуюся в том, что центры обработки данных Microsoft не могут напрямую использовать электроэнергию, получаемую из атомной энергии, а вместо этого могут полагаться на ископаемые источники энергии, такие как уголь, нефть и природный газ.

Microsoft, в частности, продвигает разработку мини-атомных электростанций, так называемых малых модульных реакторов. Они не только дешевле, чем крупные атомные электростанции, но и могут быть построены рядом с центрами обработки данных, которые в настоящее время полагаются на ископаемую энергию. Однако разработка малых модульных реакторов все еще находится в зачаточном состоянии.

Ядерная энергетика считается безэмиссионной, но это спорный вопрос. Хотя во время самого производства энергии парниковые газы не выделяются, критики указывают на выбросы, возникающие в результате сложного строительства электростанции и добычи топлива. Кроме того, нерешенной проблемой остается окончательное захоронение радиоактивных отходов. Однако эта технология обеспечивает постоянную энергию и не подвержена ежедневным и сезонным колебаниям, как солнечная и ветровая энергия.

Ядерная энергетика кажется идеальной для центров обработки данных искусственного интеллекта, которые используют электричество круглосуточно — по крайней мере, до тех пор, пока возможности ветровой и солнечной энергии, а также возможности хранения энергии не будут значительно расширены. Однако технологическим компаниям важно быстро инвестировать в развитие искусственного интеллекта, чтобы не отставать от конкурентов.

Не только Microsoft обращается к атомной энергетике. Amazon в этом году купила центр обработки данных рядом с атомной электростанцией, которая на 100 процентов работает на ядерной энергии. Google и Microsoft также инвестируют в несколько стартапов в области ядерного синтеза.

Однако во всех усилиях по достижению экологически чистой энергетики не следует упускать из виду одну вещь: такие компании, как Microsoft, в первую очередь ориентированы на зарабатывание денег, а не на сохранение климата. Несмотря на амбициозные климатические обещания, компания работает с такими нефтяными гигантами, как Shell и Exxonmobil – среди прочего, над оптимизацией добычи нефти и газа.

С другой стороны, искусственный интеллект действительно может сделать мир лучше. ИИ может привести к прорывам в исследованиях, повышению эффективности компаний и обеспечению большего процветания общества.