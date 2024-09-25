Ютубер показал, как установить ChatGPT на калькулятор TI-84 — появляется новый инструмент для мошенничества на экзаменах.

На YouTube появилось новое обучающее видео. Канал ChromaLock опубликовал видео, объясняющее, как запустить ChatGPT на калькуляторе Texas Instruments TI-84. С помощью такого устройства студенты могли бы незаметно получить доступ к ChatGPT и интернет-браузеру во время экзаменов.

Ютубер ChromaLock объясняет, как он заставил ChatGPT работать на калькуляторе. Фото: ChromaLock / YouTube

Достаточно лишь подключить калькулятор TI-84 к интернету.



«Представьте, что вы могли бы просто пользоваться интернетом во время прохождения теста и общаться с другими студентами или даже загружать подготовленные шпаргалки», — говорит ютубер.

Подробно, как это работает, он объясняет в своем видео.



Для подключения чат-бота понадобится микроконтроллер с поддержкой WLAN, установленный в калькуляторе. Микроконтроллер подключен к компьютеру и обеспечивает подключение к интернету.

Затем ютубер пишет код на языке калькулятора TI-Basic, чтобы можно было выйти в интернет. ChromaLock опубликовала подробности проекта на портале GitHub.

В конце концов, на переделанном калькуляторе почти не осталось ничего, что напоминало бы о сделанных вмешательствах. Помимо прямого доступа к ChatGPT и браузеру, ChromaLock также запрограммировал приложение для чата, которое можно использовать для общения с другими пользователями на экзаменах. На устройстве можно сохранить даже ранее написанные от руки заметки.

В итоге, по словам ChromaLock, можно получить «дешевое, необнаружимое читерское устройство с доступом в интернет». ChatGPT и другие инструменты искусственного интеллекта все чаще становятся проблемой для школ, поскольку учащиеся используют их, например, для написания домашних заданий и дипломных работ. Во многих странах до сих пор продолжаются дебаты о том, как лучше всего бороться с этой тенденцией.