Стали известны новые подробности катастрофы подводной лодки «Титан».

Чем больше становится известно о взорвавшемся глубоководном аппарате «Титан» и управляющей компании OceanGate, тем актуальнее становится вопрос о безопасности подобных проектов. Руководство OceanGate обвиняется в крайне халатном поведении.







На официальном слушании бывший сотрудник объяснил, насколько сложной была навигация подводной лодки. Обычно положение подводного аппарата рассчитывается с помощью звуковых импульсов. Программное обеспечение получает телеметрические данные, такие как глубина и скорость, и рассчитывает положение.

В OceanGate этот процесс был организован иначе. По словам бывшего сотрудника, данные звуковых импульсов записывались от руки на листе бумаги, а затем вносились в таблицу Excel. Только после этого в картографическое программное обеспечение был передан полученный результат.

Затем подводную лодку направили к месту крушения «Титаника» по нарисованной от руки подводной карте. Навигационные данные рассчитывались вручную каждые 5 минут и передавались на подлодку посредством SMS.

Ранее, когда репортер CBS погружался на подводном аппарате «Титан», возникла проблема со связью, поэтому текстовые сообщения не могли быть переданы на субмарину. В результате экипаж в течение 2,5 часов не мог определить, где находится.

Также выяснилось, что подводная лодка управлялась с помощью беспроводного игрового контроллера, а именно геймпада Logitech F710, который можно купить примерно за $40.

«Титан» внезапно исчез во время погружения недалеко от Ньюфаундленда в июне 2023 года, когда была предпринята попытка посетить место крушения «Титаника» с пятью людьми на борту. По мнению экспертов, все указывает на то, что корпус подлодки не выдержал огромного давления воды и взорвался. Все пассажиры погибли. «Титаник» лежит на глубине около 3800 метров на дне океана.

OceanGate предлагала глубоководные экспедиции к «Титанику» примерно за 250 000 долларов на человека и уже делала это около полудюжины раз, но с самого начала — как стало известно позже — столкнулась с опасениями по поводу безопасности со стороны многочисленных экспертов.

Подводная лодка не была проверена, сертифицирована или официально одобрена каким-либо органом или учреждением по пилотируемому глубоководному водолазному делу. Было сказано, что стандарты были обойдены, а предупреждения проигнорированы.

OceanGate заявляет, что прекратила всю геологоразведочную и коммерческую деятельность. Расследование инцидента продолжают, в частности, Береговая охрана США и Совет по безопасности на транспорте Канады.