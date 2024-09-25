Тестовый полёт Nebula-1 практически удался. Была только проблема с последним этапом испытания, которая привела к взрыву ракеты.

Несколько китайских стартапов хотят конкурировать со SpaceX. Они работают над многоразовыми ракетами, которые позже будут совершать миссии в интересах правительства Китая.

Скриншот видео испытательного полета. Фото: Deep Blue

Одной из таких компаний является Deep Blue Aerospace. В воскресенье, 22 сентября, она испытала первую ступень ракеты-носителя Nebula-1, которая, как и Falcon 9 компании SpaceX, предназначена для повторной посадки после запуска. Но запуск прошел не очень успешно.

По данным Deep Blue, 10 из 11 этапов испытательного полета были успешно завершены. Авария произошла только на последнем этапе, при приземлении. Ракета находилась точно над местом приземления, но слишком рано выключила двигатель.

Затем Nebula-1 врезалась в землю с высоты менее полуметра. К счастью, произошел лишь небольшой взрыв, потому что во время испытательного полета на борту находилось только пятая часть максимального количества топлива, а во время полета большая часть топлива была израсходована. После этого ракета опрокинулась на бок.

После неудачного приземления ракета опрокинулась. Фото: Deep Blue

Deep Blue опубликовала видео испытательного полета, но, скорее всего, это компьютерная графика. Например, в видео отсутствуют три флагштока, которые можно увидеть в другом видео. Кроме того, на другом видео не видно дрона — хотя это также может быть связано с дальним расстоянием и низким разрешением.

Deep Blue сейчас анализирует проблему и исправит ее. Следующий испытательный полет запланирован на ноябрь. Если испытание пройдет успешно, высота полета будет увеличена. Запланированы полет и посадка на высоте 100 километров и, наконец, полет с выводом испытательной нагрузки на орбиту.