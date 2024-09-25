В арктическом Карском море ядерные реакторы атомной подводной лодки К-27 бездействовали со времен холодной войны.

Атомная подводная лодка К-27 когда-то была гордостью советского ВМФ. Благодаря своим экспериментальным реакторам она считалась самым совершенным и современным испытательным судном. Однако в 1968 году случилась катастрофа: повреждение реактора привело к разрушительной радиационной аварии.

Атомная подводная лодка К-278, затопленная в 1982 году После этого К-27 фактически оставалась в строю до начала 1980-х годов. Затем в СССР решили отбуксировать атомную подводную лодку в Карское море к краю Северного Ледовитого океана и затопить ее там.

По данным МЧС России (mchs.gov.ru), российские водолазы-специалисты теперь должны отправиться к подлодке и осмотреть ее. Цель состоит в том, чтобы исследовать состояние затонувшего корабля; вопрос о возможном поднятии судна обсуждался уже несколько лет.

К-27 разрабатывалась и строилась с 1958 года. Сердцем подводной лодки были два реактора с жидкометаллическими теплоносителями. Это была первая советская атомная подводная лодка, использовавшая этот тип реактора с жидкометаллическим теплоносителем вместо обычных водо-водяных реакторов.

К-27 была спущена на воду в 1962 году и использовалась в основном как экспериментальная подводная лодка. Её военные задачи были второстепенными. В ВМФ СССР тогда заверили, что реакторы полностью безопасны.

Но в первые 5 лет после ввода в эксплуатацию в 1963 году неоднократно возникали проблемы с реакторами. На борту подлодки регулярно обнаруживались радиоактивные частицы.

В мае 1968 года один из реакторов перегрелся в море, что привело к серьезным повреждениям оболочек нескольких топливных стержней. В результате вытекло большое количество радиоактивного материала.

Капитан направил сильно поврежденную подводную лодку обратно в гавань. Когда они прибыли туда, четверо моряков уже были мертвы после воздействия чрезвычайно высокого уровня радиации.

Остальные члены экипажа получили смертельную дозу радиации во время последующих ремонтных работ. В результате аварии на реакторе К-27 погибли более 30 человек.

В этом районе находится К-27 Хотя некоторые эксперименты на подводной лодке проводились до конца 1970-х годов, реакторы ни разу не дезактивировались. Начиная с 1981 года начались работы по перекрытию всех доступов внутрь подводной лодки. В 1982 году она была окончательно затоплена в Карском море в точке 72°31'28" с.ш., 55°30'09" в.д.

С тех пор она лежит там на глубине около 33 метров. Подводную лодку разъедает морская вода, а это значит, что безопасность ядерного реактора больше не гарантирована. Еще в 2012 году эксперты высказались за скорейший подъем К-27.

Существует риск выброса большого количества радиоактивного материала, что может означать ядерную катастрофу для региона в Карском, Баренцевом морях и Арктике.