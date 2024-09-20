Исследователи из Кембриджского университета выдвинули теорию, которая может помочь разгадать тайну жизни на Земле. Согласно ей, жизнь на планету могли принести кометы.

Кометы, возможно, принесли необходимые строительные блоки для возникновения жизни на Земле. Ученые из Кембриджского университета доказали это с помощью теории в новом исследовании.



Для возникновения жизни на Земле необходим ряд химических веществ. Они могли достичь Земли в результате удара космических объектов, таких как кометы.

Однако предыдущие расчеты показывают, что сложные молекулы были бы уничтожены, если бы комета вошла в атмосферу планеты. Для того чтобы вещества выдержали проникновение в атмосферу, им пришлось бы столкнуться с ней на более низкой скорости.

Именно здесь в игру вступает теория Кембриджского университета. Исследователи подсчитали, что кометы сталкиваются с планетой на небольшой скорости, если она находится близко к орбитам других планет и имеет малую массу.

Гравитация других планет может значительно замедлить комету с жизненно важными строительными блоками, чтобы вещества могли успешно достичь планеты при столкновении.

С помощью своей теории исследователи в первую очередь хотят идентифицировать новые экзопланеты.