Кометы, возможно, принесли необходимые строительные блоки для возникновения жизни на Земле. Ученые из Кембриджского университета доказали это с помощью теории в новом исследовании.
Для возникновения жизни на Земле необходим ряд химических веществ. Они могли достичь Земли в результате удара космических объектов, таких как кометы.
Однако предыдущие расчеты показывают, что сложные молекулы были бы уничтожены, если бы комета вошла в атмосферу планеты. Для того чтобы вещества выдержали проникновение в атмосферу, им пришлось бы столкнуться с ней на более низкой скорости.
Именно здесь в игру вступает теория Кембриджского университета. Исследователи подсчитали, что кометы сталкиваются с планетой на небольшой скорости, если она находится близко к орбитам других планет и имеет малую массу.
Гравитация других планет может значительно замедлить комету с жизненно важными строительными блоками, чтобы вещества могли успешно достичь планеты при столкновении.
С помощью своей теории исследователи в первую очередь хотят идентифицировать новые экзопланеты.