Исследование, проведенное в США, доказывает, что руководители с определенными фамилиями зарабатывают больше, чем другие.

В США директора компаний получают определенные преференции, если у них «правильная» фамилия. Об этом свидетельствуют результаты исследований Байесовской школы бизнеса при Городском университете Лондона, Университета ДеПола в Чикаго и Гонконгского политехнического университета. Оказалось, что происхождение человека играет решающую роль в продвижении по карьерной лестнице.



Исследование предоставило интересную информацию: ученые собирали данные в течение 16 лет, чтобы выяснить, как предпочтения определенных фамилий менялись с течением времени.

Затем они связали эту информацию с зарплатами генеральных директоров и гарантиями их занятости. Результат: генеральных директоров с определенными фамилиями гораздо реже увольняют. И это еще не все.

Любой человек с немецкой или французской фамилией, подавший заявку на должность генерального директора компании во время войны в Ираке в 2003 году, скорее всего, получил отказ или ему заплатили меньше, чем другим. Тот факт, что Германия и Франция выступали за мирное решение конфликта, не был хорошо воспринят всеми американцами.

Исследователи обнаружили резкое снижение популярности немецких и французских фамилий на 39,3% во время войны в Ираке 2003 года.

Исследователи наблюдали некоторые колебания в предпочтениях фамилий во время геополитических событий. Таким образом, происхождение генерального директора играет важную роль и не только влияет на шансы получить работу, но также может привести к увеличению его общего вознаграждения до 4,39%.

Это означает, что руководители с «правильными» фамилиями зарабатывают примерно на $240 699 больше в год — сверх их средней зарплаты генерального директора в $5 482 910.

Зарплата генерального директора или любого сотрудника должна отражать навыки и опыт, которые они привносят в свою должность. Однако очевидно, что имя человека и связанные с ним характеристики, которые часто являются идентификатором расы, пола и этнической принадлежности, оказывают существенное влияние на уровень его дохода и гарантию занятости.

Исследование показало, что популярность фамилий генеральных директоров не связана с инвестиционной политикой их компаний, качеством общения руководства или прибылью. Поведение менеджеров тоже не сыграло роли.

Были проанализированы фамилии генеральных директоров, работавших в компаниях S&P 1500 в США в период с 1999 по 2014 год.

Исследователи определили «предпочтение» фамилий, используя исторические данные об иммиграции из США. Они также использовали данные опроса Gallup, чтобы рассмотреть предпочтения американских граждан.

Затем два набора данных были объединены, чтобы сопоставить фамилии генеральных директоров и размер их зарплат.