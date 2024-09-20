Звезда, которая, вероятно, взорвалась сверхновой и на самом деле была мертва, по-видимому, снова жива. По их собственным заявлениям, астрономы никогда раньше не наблюдали ничего подобного.

Шесть лет назад был впервые обнаружен так называемый быстрый оптический процесс (LFBOT). Это синяя вспышка, которая была в 100 раз ярче сверхновой.



Однако, в отличие от сверхновых, LFBOT видны только несколько дней. До сих пор неясно, что именно стоит за этим ультраярким событием. Некоторые исследователи подозревают, что взрыв такого типа может создать черную дыру или нейтронную звезду.

На данный момент астрономы видели лишь несколько других подобных событий, в том числе в сентябре 2022 года. Этот LFBOT получил название AT2022tsd и прозвище «тасманский дьявол».

Было кое-что особенного в AT2022tsd: группа ученых обнаружила еще один взрыв со столь же ярким LFBOT во время обычного исследования три месяца спустя.

В последующие месяцы исследователи оценили данные более чем дюжины телескопов. Результат: в период с сентября по декабрь 2022 года было обнаружено в общей сложности 14 вспышек, которые можно было связать с «тасманским дьяволом». Это, вероятно, лишь часть реального количества взрывов.

Вместо того, чтобы медленно угасать после взрыва, звезда, которая должна была погибнуть, вспыхивала снова и снова.

Согласно новым данным, за образование LFBOT может быть ответственно вращение или магнитное поле взрывающихся звезд. Возможно, это вещество, выброшенное со скоростью света и отклоненное магнитным полем черной дыры. Ультраяркие синие вспышки также могут быть вызваны слиянием звезды с черной дырой.

Новое явление, наблюдаемое сейчас впервые, может быть последними движениями только что взорвавшейся звезды. Астрономы надеются, что дальнейшие исследования по этой теме и продолжение наблюдения за LFBOT позволят лучше понять процесс умирания звезд.