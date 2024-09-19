Исследователи из Кардиффского университета обнаружили новые данные, которые могут революционизировать понимание того, как черные дыры поглощают материю и растут.

Черные дыры остаются одной из величайших загадок астрономии. До сих пор исследователи предполагали, что свечение черных дыр в микроволновом и рентгеновском диапазоне зависит от количества поглощенной массы.

Однако новое открытие бросает вызов этому предположению. Похоже, что свечение является не столько отражением «аппетита» черных дыр, сколько напрямую связано с их собственной массой.

Ученые Кардиффского университета рассказали, что свет, по-видимому, напрямую коррелирует с их массой и исходит от потоков плазмы, которые нерегулярно устремляются в эти космические явления.

Ученые исследовали черные дыры в центрах 136 галактик и пришли к такому выводу. Это явление можно наблюдать как в системах, которые поглощают почти целую звезду, такую как Солнце, в год, так и в системах с меньшими аппетитами, которые потребляют такое же количество материала в течение десятков миллионов лет.

Это открытие может дать исследователям новый способ классификации массы черных дыр.

Недавние исследования могут предоставить новый метод оценки массы черных дыр. Интересно, что, несмотря на свою относительную малость по сравнению со всей галактикой, они оказывают загадочное негравитационное влияние на материю в отдаленных регионах своих галактик. Исследование может позволить ученым добиться значительного прогресса в понимании этого влияния.