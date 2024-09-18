Предположительно, в настоящее время Турция ведет переговоры с Сомали относительно строительства в этой стране стартового центра. Комплекс также будет использоваться для испытаний ракет.

В последние дни мировые СМИ распространили информацию, свидетельствующую о том, что правительство Турции в настоящее время ведет переговоры с Сомали относительно создания нового космодрома. Космический центр позволит проводить не только запуски ракет, но и испытания ракетных технологий, в том числе ракет большой дальности. Интерес обусловлен расположением Сомали на востоке континентальной Африки и ее близостью к экватору.

Изображение: Турецкое космическое агентство – TUA (tua.gov.tr)

Стоит отметить, что Сомали считается важным партнером Турции в сфере безопасности и обороны с мая 2010 года, когда был подписан пакт о сотрудничестве в области военной подготовки. Именно в Сомали расположена одна из крупнейших тренировочных баз турецких вооруженных сил за пределами Турции. Создание космодрома могло бы стать еще одним элементом сотрудничества частично военного характера.

Информация, предоставленная анонимными источниками, показывает, что Сомали с оптимизмом смотрит на этот проект. На данный момент министерство обороны Турции и советник президента Сомали по национальной безопасности Хусейн Шейх-Али отказались комментировать этот вопрос. Источники указывают, что открытие стартового комплекса в Сомали будет иметь решающее значение для выполнения Турцией миссии по беспилотной высадке на Луну к 2028 году.

Реализация этих проектов является частью 10-летнего плана развития космической программы Турции. Стоимость строительства и содержания комплекса оценивается примерно в $350 миллионов. Стоит отметить, что Сомали даже рассматривалась Францией как потенциальное место для строительства собственного крупного космодрома. Однако в конечном итоге выбор пал на концепцию создания стартового центра во Французской Гвиане.

Любые подобные планы в отношении Африки часто обсуждались и критиковались, прежде всего, из-за политической нестабильности, которая характеризует этот регион по сей день. Однако в этом отношении Турция имеет свои особые преимущества, вытекающие из уже упомянутых, установившихся отношений сотрудничества, а также политического и военного присутствия.

На протяжении многих лет Турция планировала присоединиться к глобальной космической гонке, в которой обычно участвуют великие державы. В декабре 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган издал указ о создании Турецкого космического агентства. С тех пор его целью стала координация развития местного космического сектора и забота о связанных с этим отношениях Анкары на международной арене.

Интересно, что первым турецким спутником, запущенным в космос, был аппарат наблюдения Земли под названием BILSAT-1. Он был запущен в сентябре 2023 года с российского космодрома Плесецк. В июле этого года на орбиту был выведен первый геостационарный спутник связи, полностью изготовленный в Турции, на этот раз на борту американской ракеты-носителя Falcon 9.

Более того, в январе этого года первый космонавт из Турции - Альпер Гезеравчи - бывший летчик-истребитель ВВС Турции, добрался до Международной космической станции (МКС), где провел около двух недель, выполнив ряд экспериментов. Власти Турции также планируют создать независимую (региональную) спутниковую систему позиционирования и навигации. Это лишь некоторые примеры, подтверждающие космические амбиции Турции.