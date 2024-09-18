По словам Маска, он хочет обеспечить выживание человечества, построив колонии-поселения на Марсе. Экономические аналитики и эксперты видят другую причину: это мощный пиар-ход. Это не означает, что проект обречен на провал или никогда не реализуется – совсем наоборот. На самом деле достижение этой цели, а не просто разговоры о ней, имеет важное значение для планов Маска.

В прошлом году НАСА заявило, что планирует высадить астронавтов на Марс к 2040 году. Эксперты считают амбиции миллиардера Илона Маска отправить людей на Марс уже через 4 года реалистичными.







Маск заинтересовался этой темой в 2001 году, когда увидел на сайте НАСА, что планов пилотируемой миссии на Марс нет. Год спустя он основал SpaceX. Он пришел к выводу, что колонизация Марса может осуществиться только в том случае, если будут возможны более дешевые запуски ракет. Ведь придется доставить на Марс много людей и материалов, чтобы построить там колонию.

На этом сосредоточен сегодняшний основной бизнес SpaceX. В основном ракеты используются для доставки спутников в космос, а в последние годы — для доставки грузов и астронавтов на МКС.

Маск поставил перед собой большую цель, которая кажется невозможной даже для НАСА, — создать коммерчески успешный космический бизнес. Эта концепция позволила ему привлечь инвесторов, талантливых сотрудников и внимание СМИ.



«В этом вся суть Маска: привлечение талантов и капитала. Миссия на Марс всегда была основным проектом, которым SpaceX оправдывает свое существование», — рассказал изданию Guardian Мэтью Вайнцирл, который учился в Гарвардском университете и специализируется на космической экономике.

По его словам, своим агрессивным графиком по запуску ракет SpaceX хочет показать, что не сбавляет обороты и не почивает на лаврах. Несмотря на доминирование на рынке запусков ракет, SpaceX хочет сохранить свою репутацию гибкой компании, мечтающей о больших целях – на благо человечества.

Starship играет в этом проекте важную роль. Его рассматривают как космический корабль, который в будущем доставит людей на Марс. Но чаще всего его, вероятно, будут использовать в качестве «космического грузовика», который будет перевозить на орбиту большие грузы, в том числе сразу множество спутников и компоненты космических станций. А поскольку он многоразовый, то есть предназначен для возвращения на Землю после полета, как и части ракет, которые доставляют его в космос, затраты на запуск снижаются.

Меньше затрат – больше клиентов и больше прибыли. Если бы Маск объявил об этом, это могло бы вызвать волнения среди сотрудников и инвесторов. Можно было бы обвинить Маска в том, что он пожертвовал мечтой SpaceX ради прибыли — в конце концов, именно полет на Марс является причиной существования компании, а не дешевая транспортировка спутников в космос.

Starship еще не готов отправиться в это путешествие или приступить к работе в качестве космического грузовика. Следующий испытательный полет планируется провести не раньше ноября.

Тем не менее, по словам Маска, несколько Starship полетят на Марс в беспилотном режиме и приземлятся там в 2026 году. Если все пойдет хорошо, людей должны доставить на Марс в 2028 году — если этого не произойдет, то состоятся дальнейшие испытательные полеты на Красную планету.

Двухлетний разрыв в этом графике не является совпадением. Потому что каждые два года Земля и Марс оказываются в наилучшем положении, чтобы совершить путешествие с минимальными затратами энергии. Низкое энергопотребление означает, что на маршрут требуется меньше топлива и, следовательно, можно перевезти больше полезной нагрузки.

Путешествие на Марс займет от 7 до 9 месяцев. Эксперты полагают, что вполне вероятно, что Starship скоро совершит этот полет.



«Первый полет в 2026 году не является невозможным, но он очень амбициозен», — говорит Роберт Зубрин, президент Марсианского общества, в интервью Guardian.

По его словам, миссия на планету с куда большей вероятностью состоится в 2028 году. Однако назад корабль не вернется: для возвращения топлива не хватит. Даже если бы в ходе полетов 2026 года топливо было доставлено на поверхность Марса, чтобы экипаж приземлившегося через два года Starship мог дозаправиться для обратного полета, это было бы нереально. Чтобы получить наиболее энергосберегающий временной интервал для возвращения на Землю, людям придется провести на Марсе 16 месяцев.

Возможная альтернатива, которую также изучает SpaceX, — это проект OOS (On-Orbit Staging). На орбите Земли и Марса размещаются либо целые ступени двигателя, либо топливные баки. После взлета с Земли Starship либо подключается к двигателям, либо заправляет свои баки топливом.

Затем он на большей скорости мог бы отправиться к Марсу и достичь планеты за 120 дней. Через 14 дней корабль вернулся бы на Землю (при этом снова был бы дозаправлен на орбите Марса). Обратный полет на Землю займет 75 дней. Однако проект OOS еще недостаточно разработан.

Исследователи космоса обвиняют Маска в том, что он выбрал «легкий путь» для достижения своей мечты. Он предоставляет транспортные средства — но кто-то другой должен позаботиться о том, как люди будут выживать на Марсе после того, как Маск их туда доставит.



«Это один из вопросов, с которыми я столкнулся в связи с заявлением Маска. SpaceX активно работает над транспортной системой, но не над системами производства кислорода, воды и энергии на Марсе. Людям нужны эти вещи, чтобы выжить на Марсе», — говорит Зубрин.

Таким образом, «самодостаточный марсианский город через 20 лет» не представляется возможным с сегодняшней точки зрения. Однако Зубрин предполагает, что SpaceX, скорее всего, достигнет большинства целей Маска — но позднее.

Вайнцирль сомневается, что SpaceX по-прежнему нуждается в Маске как в ярком лидере для достижения этих целей: