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kosmos_news
Франция хочет иметь возможность нейтрализовать вражеские спутники на низкой околоземной орбите
Франция хочет усилить своё присутствие в космосе. Речь идёт о проекте, который призван нейтрализовать спутники противника.

Говоря о космической сфере, во время своих последних слушаний в Национальной ассамблее в качестве начальника штаба Воздушно-космических сил Франции генерал Стефан Милль объяснил, что сейчас существует «много связей между объектами на космических орбитах». Отсюда необходимость инвестировать в активную оборону.
Фото: Агентство оборонных инноваций 
В рамках стратегии космической обороны, представленной в 2019 году, Министерство вооруженных сил Франции уже запустило программу YODA, целью которой является размещение двух наноспутников - «патрульных наблюдателей» на геостационарной орбите.

Кроме того, два других проекта были упомянуты при разработке Закона о военной программе 2024-30. В проекте BLOOMLASE будет задействована лазерная система, позволяющая ослеплять спутники наблюдения с Земли, а проект FLAMHE будет заключаться в развертывании лазеров на орбите.

Но поскольку связи между объектами касаются всех орбит, Главное управление вооружений (DGA) от имени Космического командования проведет демонстрацию TOUTATIS (Испытание на орбите использования методов «Действий против попыток космического вмешательства»).

Согласно объяснениям, данным DGA 17 сентября, TOUTATIS «представляет собой первый этап стратегии низкоорбитальной обороны, интегрированной в операцию «Ares», которая преследует три цели: дать возможность каталогизировать все космические корабли на орбите (т.е. 60 000 объектов, за которыми нужно следить), выявлять возможные злонамеренные действия и, наконец, противодействовать им.

Эта демонстрация, дополняющая проект YODA, позволит реализовать «полную цепочку знаний и реакций на низкой околоземной орбите» с использованием технологий открытых инноваций в космической сфере. 

Демонстрация будет опираться на спутники «низкоорбитального действия» Splinter и Lisa1, разработанные стартапом U-Space, а также на опыт в «области защиты спутников».

Splinter будет спутником, который должен обладать «высокой маневренностью» и «набором подсистем, обеспечивающих автономность подхода и действий». Что касается Lisa1, то это будет «спутник-наблюдатель». Обоим аппаратам придется реализовать «сценарии противостояния или сотрудничества, которые позволят проверить эффективность боевого спутника на низкой орбите и возможности наблюдательного спутника с точки зрения космического наблюдения», поясняет DGA.

Уточняется, что «TOUTATIS строго уважает международное право, включая право на самооборону, в соответствии с приверженностью Франции мирному и ответственному использованию космического пространства».

Splinter и Lisa1 являются частью проекта EGIDE (Geodrifting Intervention and Discouragement Engine). Функциональность систем зависит от радара GRAVES (Большая сеть, адаптированная для космического мониторинга), который должен быть заменен к 2030 году, а также от компьютера высокой производительности, который позволит Совету Европы не только анализировать все данные наблюдения, но и прогнозировать траектории всех космических объектов, на которые он ссылается.

#космос #франция #спутники #toutatis
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