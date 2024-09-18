Президент Вучич озвучил этот план еще шесть лет назад.

В начале 2010-х годов Сербия решила повысить профессионализм своих вооруженных сил и, следовательно, отменить призыв на военную службу.











«Мы хотим иметь более высокооплачиваемую, высокомотивированную и превосходно оснащенную армию по стандартам НАТО», — объяснил тогда высокопоставленный сербский военный чиновник.

Лишь в 2018 году, через год после своего избрания, президент Сербии Александр Вучич поставил под сомнение это решение, заявив о «возобновлении обязательной военной службы» продолжительностью от 3 до 6 месяцев, чтобы «способствовать повышению боеготовности армии страны».



«Окончательное решение будет зависеть от финансов», — сказал он, уточнив, что это изменение может быть введено после 2020 года.



С тех пор, учитывая развитие ситуации в мире, возвращение воинской повинности обсуждалось в нескольких странах. Некоторые уже определились: в Латвии и Хорватии молодых людей будут призывать на два месяца с 1 января 2025 года.

Что касается Сербии, то идея, выдвинутая Вучичем шесть лет назад, вот-вот воплотится в жизнь. Он сам подтвердил это во время церемонии в Белградской военной академии 14 сентября.

Он уточнил, что у страны нет желания ни на кого нападать. Цель: сдерживать всех тех, кто угрожает Сербии.

Законопроект вскоре будет представлен в парламент, где сторонники Вучича имеют подавляющее большинство.

По словам премьер-министра Сербии Милоша Вучевича, военная служба продолжительностью 75 дней может быть введена в 2025 году, то есть после того, как «логистические и административные условия будут выполнены».