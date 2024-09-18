По данным СМИ, Intel и Sony, по всей видимости, ранее заключили контракт на разработку и производство чипов для будущей PlayStation 6. Инсайдеры теперь раскрывают, почему сделка между двумя компаниями так и не состоялась.

Сообщается, что еще в 2022 году Intel потеряла контракт с AMD на разработку и производство чипа для будущей PlayStation 6 от Sony. Подразделение контрактного производства Intel Foundry сыграло в этом важную роль. Об этом 16 сентября сообщает агентство Reuters со ссылкой на инсайдерские источники.

Соответственно, Intel и AMD были двумя последними компаниями в тендерном процессе. Другие конкуренты, такие как Broadcom, уже были устранены.

AMD также будет производить чипы для будущей PlayStation 6

Сообщается, что Intel и Sony вели переговоры в течение длительного времени. По данным Reuters, руководители компаний встречались несколько раз. В конце концов обе компании, очевидно, не смогли договориться о приемлемой цене на чипы. AMD наконец убедила японского производителя консолей конкурентоспособным предложением.

Однако есть и технические аспекты, говорящие в пользу AMD. Обратная совместимость всегда является большой проблемой для Playstation, то есть возможности играть в игры на консолях старых поколений.

Поскольку AMD уже разработала чипы для консолей Playstation 5 и более старых, компании проще обеспечить обратную совместимость. Intel следовало бы потратить больше времени и ресурсов на разработку в этом контексте.

Кроме того, AMD уже знает требования и ожидания Sony, когда речь идет о чипах для Playstation. Хотя у Intel также есть опыт производства чипов, разработка конкретных чипов Sony будет новым процессом для компании.

Потеря контракта Intel представляет собой крупные убытки для компании. Согласно внутренним документам, сделка принесла бы производителю чипов около $30 млрд, говорят инсайдеры.

Intel опровергла сообщение Reuters. Они не согласны с этим утверждением, но не будут комментировать текущие или потенциальные обсуждения с клиентами.