Европейские исследователи разработали роботизированную ногу, которая приводится в движение электрогидравлическими искусственными мышцами. Исследователи скопировали движения ног реальных живых существ.
Метод электрогидравлического привода принципиально отличается от предыдущих методов перемещения роботов, которые сегодня выполняют различную работу на заводах. Обычно используются электродвигатели: использование искусственных мышц — нечто новое. Такие подходы могут дать роботам такую же способность двигаться, как и реальным живым существам.
Как и ноги человека или животного, нога робота имеет так называемые мышцы-разгибатели и сгибатели, поэтому она может двигаться в обоих направлениях. Эти электрогидравлические приводы, называемые HASEL, крепятся к скелету робота с помощью своего рода сухожилий.
Актуаторы (законченное универсальное исполнительное устройство, электропривод) состоят из пластиковых пакетов, наполненных маслом, половина которых покрыта токопроводящим материалом – это электроды.
«Как только мы подаем напряжение на электроды, они притягиваются друг к другу за счет статического электричества. Когда я тру шарик о голову, мои волосы прилипают к шарику из-за того же статического электричества. При увеличении напряжения электроды становятся ближе друг к другу: в целом пакет с маслом становится меньше. Таким образом приводится в движение весь механизм», — объясняет исследователь Томас Бюхнер в пресс-релизе.
Поскольку эти приводы расположены парами, они могут двигаться как настоящие мышцы: если одна мышца укорачивается, ее аналог одновременно удлиняется. Движения мышц контролируются компьютерной программой.
Благодаря специальной конструкции робот на таких ногах может прыгать по различным поверхностям, таким как трава, галька и большие камни. Устройство распознает местность, и робот сможет перепрыгивать препятствия.
Система очень гибкая, и робот на таких ногах сможет прыгать относительно высоко без необходимости использования особо сложных датчиков. В то время как в случае с электродвигателем датчик должен постоянно отслеживать угловое положение ноги робота, искусственная мышца быстрее адаптируется к окружающей среде.
Нога робота должна потреблять мало энергии для движения. Исследователи изучили, какая часть полученной энергии преобразуется в тепло. По сравнению с новой разработкой, традиционная нога с электроприводом генерирует значительно больше тепловой энергии, как показало сравнение с использованием тепловизионной камеры.
Эта нога является совместной разработкой Института интеллектуальных систем Макса Планка и Швейцарской высшей технической школы Цюриха. На данный момент разработка все еще находится на ранней стадии.
В будущем эта нога может внести вклад в так называемую мягкую робототехнику — область исследований, направленную на создание роботов из гибких, податливых материалов, которые смогут быстро адаптироваться к окружающей среде и лучше с ней взаимодействовать.