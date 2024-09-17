Вряд ли какое-либо транспортное средство в настоящее время вызывает больший ажиотаж, чем Cybertruck от Tesla.

Необычный и футуристический внешний вид электрического пикапа Cybertruck от Tesla разделяет людей: для одних это икона дизайна, для других — один из самых уродливых автомобилей, когда-либо построенных. Недавно в Братиславе открылась новая зарядная станция для электромобилей мощностью 600 кВт. На открытии Tesla Cybertruck установил рекорд, заряжаясь с максимальной мощностью 405 кВт. То есть за один час можно зарядить электромобиль так, чтобы он смог преодолеть 1659 километров.







Компания Ejoin открыла новую зарядную станцию в столице Словакии. Cybertruck на зарядную станцию доставила чешская компания Cybertruck.cz. Высокая мощность зарядки, превышающая 400 кВт, удивила участников мероприятия, поскольку Tesla ранее не афишировала, что Cybertruck может достичь такой высокой скорости зарядки.

Сообщается, что у Cybertruck до зарядки оставалось всего 7 процентов заряда аккумулятора. Максимальная мощность зарядки достигалась лишь на короткое время в начале процесса зарядки и со временем продолжала снижаться. В общей сложности Cybertruck провёл на зарядной станции чуть больше часа.

Но даже при уровне заряда 99 процентов автомобиль все равно потреблял от станции 32 кВт. Такие впечатляющие значения ранее не озвучивались, что позволяет предположить, что батареи Cybertruck могут быть более мощными, чем считалось ранее.

Однако результаты также показывают, что зарядная станция может доставлять больше энергии, чем Cybertruck в настоящее время в состоянии поглощать. Общий рекорд зарядки на данный момент принадлежит электрическому минивэну Li Mega из Китая. Благодаря аккумулятору CATL пиковая мощность зарядки составила более 550 Вт. До уровня заряда 60 процентов была зафиксирована постоянная мощность зарядки более 400 Вт.