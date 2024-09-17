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kosmos_news
ЕКА: Второй полет ракеты Ariane 6 состоится в этом году
9 июля этого года ракета Ariane 6 (в конфигурации с двумя боковыми ускорителями) совершила первый полет. ЕКА сообщила о новых планах по запуску Ariane.

В июле этого года европейская стартовая система Ariane 6 завершила свой дебютный орбитальный полет. Эта миссия имела решающее значение для развития космического сектора Европы. Через несколько месяцев после этого события Европейское космическое агентство предоставило новую информацию о ходе подготовки ко второму полету.
Фото: ЕКА
Июльский запуск положил конец многолетней работе и ожиданиям новой европейской стартовой системы, которая обеспечит странам Европы независимый доступ в космос. Целью этой миссии был запуск нескольких полезных нагрузок, в том числе микроспутников, которые должны были быть выведены на различные орбиты.



«Европа снова в космосе», — заявил Филипп Батист, глава французского космического агентства CNES, после июльского запуска. 

Однако на заключительном этапе полета произошла неисправность, в результате которой двигатель Vinci в третий раз не запустился. Источником проблемы стала вспомогательная силовая установка (ВСУ). Неисправность означала, что полет не мог завершиться так, как планировалось Европейским космическим агентством.

По завершении миссии начался детальный анализ причины инцидента, чтобы внести необходимые исправления перед следующим полетом. Согласно последнему отчету, опубликованному Европейским космическим агентством 16 сентября, привод был правильно отключен программным обеспечением, поскольку измерение температуры превысило заданный предел.



«На основании наблюдаемого поведения ВСУ в полете последовательность подготовки зажигания (последовательность охлаждения ВСУ) будет изменена в летном программном обеспечении для улучшения условий зажигания и устранения выявленной аномалии. Обновленное программное обеспечение уже тестируется для использования в предстоящих полетах», — говорится в сообщении. 

Было добавлено, что в настоящее время препятствий для проведения второй миссии Ariane 6 нет. Вероятно, следующий полёт состоится уже в этом году. Неисправность не является проблемой, способной помешать планам второго полета, поскольку она не требует каких-либо изменений в самом оборудовании ракеты. 

Стефан Исраэль, генеральный директор Arianespace, во время брифинга 16 сентября подчеркнул, что изменение программного обеспечения, необходимое для второго полета, будет «довольно легко внедрить». Он также добавил, что в ходе предстоящей миссии, в частности, будет выведен на орбиту французский разведывательный спутник CSO-3.
Дебют европейской ракеты Ariane 6. Фото: ЕКА
В своем отчете ЕКА подчеркнуло, что анализ полетных данных подтверждает отличное поведение и производительность всей системы во время ее дебютного полета. Однако было добавлено, что в ходе миссии «было зафиксировано несколько неожиданных поведений ракеты», но при этом никаких подробностей не сообщалось. Европейское космическое агентство планирует провести второй полет ракеты Ariane 6 в конце этого года.


«Посмотрим, сможем ли мы достичь этой цели», — отметил генеральный директор Arianespace.

Благодаря ракете Ariane 6 Европа получила возможность самостоятельно доставлять грузы в космос. Долгое время возможности в этой области оставались весьма ограниченными. Причинами можно считать политические и технические факторы. Решение о создании новой ракеты было принято в 2014 году. Она заменит свою предшественницу Ariane 5, совершившую свой последний полет в июле 2023 года.

Система массой 900 т и длиной 60 м сможет доставлять на низкую околоземную орбиту (НОО) до 21 650 кг (вариант с 4-мя ускорителями) или 10 350 кг (с 2-мя ускорителями). Грузовое пространство системы спроектировано таким образом, что ракета отличается высокой универсальностью по весу и габаритам перевозимых грузов.

Стоит напомнить, что важную роль в дебюте Ariane 6 сыграла космическая компания Scanway. В рамках проекта YPSat компания предоставила двухкамерный оптический комплект.
Фото: ЕКА
Целью аппаратуры было наблюдение за процессом раскрытия головного обтекателя ракеты во время старта и регистрация вывода полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Таким образом, Scanway предоставила ключевые данные для анализа хода первого полета новейшей европейской ракеты-носителя.

#космос #европа #ракеты #ека #ariane
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