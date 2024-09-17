Ранее США подчеркнули, что запуски Ираном спутников нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН.

Государственные СМИ сообщили, что Иран запустил спутник в субботу, 14 сентября, с помощью ракеты, построенной Революционной гвардией. Видеоматериалы свидетельствуют о том, что ракета была запущена с мобильной пусковой установки на окраине города Шахруд, примерно в 350 км к востоку от Тегерана, сообщает AP.







Иран идентифицировал ракету-носитель как Qaem-100, которую Гвардия уже однажды использовала для вывода спутника на орбиту («Qaem» на фарси означает «вертикальный»).

На этот раз ракета вывела 60-килограммовый спутник на орбиту на высоте 550 километров (340 миль), сообщили государственные СМИ, добавив, что спутник был запущен для «испытания аппаратных и программных систем».

Генерал Хоссейн Салами, командующий армией, заявил, что ученые успешно преодолели «атмосферу обширных и репрессивных международных санкций».

Госдепартамент и военные США запуск не прокомментировали. Однако ранее США подчеркнули, что запуски Тегераном спутников нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН, и призвали Иран не предпринимать никаких действий, связанных с баллистическими ракетами, способными нести ядерное оружие.

Предыдущий президент Ирана Ибрагим Раиси, протеже высшего духовного и политического лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, интенсивно развивал ракетную программу. Неизвестно, какова будет позиция по этому вопросу нового главы государства Масуда Пезешкиана, избранного на эту должность после своего предшественника, погибшего в мае в авиакатастрофе.

По данным разведки США, разработка Ираном программы запуска спутников «сократит время», необходимое для создания межконтинентальной баллистической ракеты, поскольку она использует аналогичную технологию.

Баллистические ракеты могут использоваться для доставки ядерного оружия. После разрыва ядерного соглашения с мировыми державами Иран в настоящее время обогащает уран для применения в военных разработках.

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси неоднократно предупреждал, что у Тегерана достаточно обогащенного урана для создания нескольких видов ядерного оружия. Иран всегда отвергал обвинения в попытке создания ядерной бомбы, утверждая, что его космическая программа, как и обогащение урана, преследует чисто гражданские цели.