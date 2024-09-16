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Роберт Кийосаки призвал покупать биткоин на фоне запуска печатного станка в США
Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки обеспокоен тем, что ФРС печатает деньги и призывает покупать биткоин, золото и серебро.

Роберт Кийосаки, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и один из самых влиятельных людей в финансовом мире, еще раз выступил с заявлением о крахе доллара и важности инвестирования в криптовалюты.


Он предупреждает о падении стоимости денег и советует инвестировать в биткоины, золото и серебро. Разрыв между богатыми и бедными становится все больше и больше, сказал Кийосаки.

Его решительный призыв: 

«Больше не будьте неудачниками и не инвестируйте в фальшивые деньги».

Анализ Кийосаки в последние годы оказал влияние на многих инвесторов. Его последнее сообщение не менее тревожно. В подробном посте в своем аккаунте на платформе X 16 сентября он описал судьбу многих пенсионеров в США, вынужденных вернуться на работу. 



«Пожилые люди сейчас ищут работу, чтобы прибавить денег к своей пенсии. Мой друг-пенсионер сказал мне за ужином, что его пенсия сокращается из-за инфляции». 


Для Кийосаки очевидно: любой, кто не инвестирует свои активы в реальные активы, такие как биткоины, золото и серебро, проиграет.

Далее он объясняет:


«Когда ФРС печатает деньги, выигрывают богатые. Бедные и средний класс становятся беднее. Когда деньги печатаются, биткоин, золото и серебро дорожают. Но расходы на еду, бензин и развлечения также растут». 

По его мнению, путь к финансовой независимости ясен: накопление золота, серебра и биткоинов. По мнению Кийосаки, пенсионеры должны признать эту реальность, чтобы избежать финансового краха.

Его критика также направлена против постоянных дебатов о биткоине и золоте. Для Кийосаки вопрос о том, является ли биткоин или золото лучшей инвестицией, просто не имеет значения. По его словам, те, кто владеет биткоинами, золотом и серебром, будут богатыми. Эти дискуссии подобны вопросу, что лучше Ferrari или Lamborghini, но «нелогично, что те, кто ведет эти дебаты, ездят на автобусе». При этом он ясно дает понять: основное внимание следует уделять не ненужным дискуссиям, а, скорее, инвестированию в реальные ценности.

Кийосаки придерживается своей жесткой линии: для него деньги, созданные посредством денежного станка, являются «фальшивыми деньгами». Стоимость бумажных валют подвергается все большему риску из-за чрезмерно жёсткой денежно-кредитной политики. Послание писателя очевидно: если вы не защитите себя, то проиграете. Золото, серебро и биткоин — способ избежать финансовой неопределенности.

Его предупреждения не новы, но они вызывают отклик у многих в период роста инфляции и растущей финансовой неопределенности.

#сша #финансы #криптовалюты #биткоин #инвестиции #деньги
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