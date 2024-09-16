Базу планируется построить в период с 2030 по 2035 год на Южном полюсе спутника Земли.

Китай в начале сентября раскрыл свои планы по строительству лунной базы. Соответственно, с 2030 года 5 сверхмощных ракет будут доставлять компоненты на Южный полюс Луны. Об этом пишет информационное агентство «Синьхуа».

Концептуальное изображение лунной базы. Фото: Национальное космическое управление Китая

На первом этапе к 2035 году будет создана элементарная роботизированная лунная база. Как заявил главный конструктор китайской космической станции Ву Яньхуа, второй этап планируется завершить в 2050 году.

Вторая, расширенная база, предназначена для взаимодействия между космической станцией на лунной орбите и станцией на Южном полюсе. Космическая станция призвана играть центральную роль, а база на Южном полюсе является основной наземной станцией.

План также включает базы на лунном экваторе и обратной стороне Луны. Станция будет генерировать электроэнергию за счет солнечной энергии, ядерных реакторов и радиоизотопных генераторов. Для связи с Землей будет построена высокоскоростная сеть связи.

Астронавты будут передвигаться на роверах, в которых им не придется носить скафандры благодаря барокамерам. Также запланировано создание хопперов и беспилотных наземных транспортных средств.

По словам Ву, для обеспечения транспортировки между Землей и Луной в разработке находятся наземная заправочная станция, новая ракета-носитель, орбитальный аппарат, посадочно-подъемный аппарат и капсула для возвращения на Землю. По словам Ву, лунная станция также станет основой для будущих исследований Марса.

«Международная лунная исследовательская станция» (ILRS) изначально была совместным проектом Китая и России. Впоследствии Китай привлёк новых партнеров, в том числе Сенегал. Всего в создании лунной базы участвуют 10 стран, включая Объединенные Арабские Эмираты, Сербию, Пакистан, Швейцарию и Южную Африку. Сообщается, что с Китаем сотрудничают более 40 международных организаций.

Новый график Китая может оказать давление на НАСА. Китай планирует отправить первых космонавтов на Луну в 2030 году. НАСА запланировало запуск «Артемиды-3» на 2028 год, но сомнительно, удастся ли выдержать этот график.