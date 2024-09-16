Бетельгейзе — одна из крупнейших звезд во Вселенной, она примерно в 700 раз больше Солнца. Теперь астрономы хотят разгадать загадку колебаний яркости красного сверхгиганта.

Красный сверхгигант Бетельгейзе продолжает озадачивать исследователей. Гигантская звезда стала заметно тусклее в конце 2019 — начале 2020 года. Для наблюдателей это признак надвигающейся сверхновой (явление, в ходе которого звезда резко увеличивает свою светимость в десять тысяч — сто миллионов раз).

Бетельгейзе на стереоизображении, полученном космическими зондами НАСА. Изображение: НАСА

Сейчас доказано, что Бетельгейзе была временно скрыта огромным облаком пыли и поэтому казалась темнее. Исследователи также долгое время ломали голову над колебаниями блеска звезды, которые происходят примерно каждые шесть лет.

Исследователи пока не смогли объяснить такие длительные периоды. Кроме того, изменения кривой блеска проявляются в ином ритме, чем пульсация. Это означало бы, что красный сверхгигант каким-то образом не синхронизирован.

Теперь команда под руководством астронома Джареда Голдберга из Института Флэтайрон в Нью-Йорке утверждает, что нашла причину этого явления: наличие компаньона звезды. По мнению исследователей, вторичные колебания блеска можно было бы объяснить только в том случае, если бы Бетельгейзе была двойной звездой.

В этом случае шестилетние колебания блеска просто соответствовали бы орбитам звезды-партнера. Исследователи видят дополнительный эффект в распределении пыли на орбите. По мере прохождения звезды-компаньона она становится менее плотной. В целом Бетельгейзе кажется намного ярче из-за второй звезды и менее плотной пыли.

Вопрос, однако, в том, как такая хорошо изученная и чрезвычайно яркая звезда могла так долго скрывать своего возможного спутника. По мнению исследователей, Бетельгейзе, скорее всего, намного затмевает свою звезду-партнера (Альфу Ориона B).

Согласно расчетам, звезда-компаньон должна весить всего около 1,7 солнечных масс. Для сравнения: Бетельгейзе весит 18 солнечных масс. Сообщается, что Альфа Ориона B находится на орбите относительно близко к своему гигантскому партнеру. Кроме того, сильная пульсация и колебания блеска затрудняли идентификацию звезды меньшего размера.

Исследователи объявили, что подадут заявку на время наблюдения на одном из больших телескопов, чтобы поближе рассмотреть возможную двойную звездную систему.

Однако французский астроном Мигель Монтарже из Университета Сорбонны в Париже рассказал порталу Gizmodo, что доказательства существования звезды-компаньона Бетельгейзе были представлены несколько раз в последние годы. В конечном итоге все они оказались неверны.

Однако, как признает Монтарже, появление звезды-спутника Бетельгейзе не было бы чем-то необычным. В конце концов, по статистике, такие огромные звезды, как Бетельгейзе, редко «возникали» без звезды-партнера.