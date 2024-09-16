При этом игнорируется роль атомной энергетики и импорта электроэнергии.

Британская The Guardian пишет о рекордном лете для возобновляемых источников энергии и исторически низком уровне выбросов в электроэнергетике. Однако СМИ игнорирует роль атомной энергетики и импорта электроэнергии. Независимо от того, что считается ключевым фактором «озеленения» сети в Великобритании, результаты этого года могут быть оптимистичными.









«Ветровые и солнечные электростанции дали Британии самую "зеленую" летнюю сеть за всю историю», — говорится в заголовке статьи The Guardian о беспрецедентных данных о летней структуре энергетики Великобритании.

Действительно, лето 2024 года выдалось особенно удачным и высокая генерация энергии из возобновляемых источников сохранялась в течение трех месяцев (июнь-август).

Особое внимание уделено августу, когда доля ископаемого топлива в британской энергетике упала ниже 20%. Только 16,8% электроэнергии было добыто благодаря сжиганию газа, а из угля – 0,2%. Небольшая доля генерации за счет ископаемого топлива также повлияла на интенсивность выбросов в системе. Показатель снизился до 144 г CO 2 на кВтч, что позволяет войти Великобритании в десятку крупнейших энергетических систем Европы с наименьшим уровнем выбросов.

Успешное «зеленое» лето является результатом проводимой в течение многих лет политики постепенного отказа от использования угля, сопровождаемой инвестициями в возобновляемые источники энергии и газовые электростанции (все еще энергоемкие, но эффективные). Британцы уже близки к отказу от угля в энергетике, поскольку последняя электростанция, сжигающая это сырье, закроется в сентябре этого года, после 140 лет работы.

The Guardian отмечает, что более низкие выбросы были обусловлены отличными результатами использования энергии ветра (на суше и на море), которая давала более 7 ТВтч электроэнергии в месяц. Почти 2 ТВтч было произведено фотоэлектрическими источниками.

Только где-то во второй части текста было отмечено, что рекордное количество электроэнергии в августе было произведено АЭС Великобритании (почти 4 ТВтч, максимум за долгое время в этот период). Не было упомянуто о четвертом по важности «источнике» для британской энергосистемы — импорте.

Ниже представлена инфографика с официальными данными за август 2024 года, предоставленная Национальной энергосистемой ESO, оператором британской энергосистемы.

Структура производства Великобритании, август 2024 г. Фото: Национальная энергосистема ESO

Более 14% электроэнергии импортировалась. По данным оператора британской энергосистемы, средний показатель за август составил 83 гCO2/кВтч, что даже меньше, чем по данным Guardian. Импорт не учитывался, а рассчитывалась только интенсивность выбросов внутренней генерации.

Высокая доля импорта не означает, что британскую структуру можно считать плохой, но зависимость от того, есть ли у соседей что-то экспортировать (и по какой цене), может оказаться существенной. При этом импорт в августе все еще был ниже, чем в июле (покрывал 18,7% спроса) и июне (19%).

Без импорта и хороших условий для эксплуатации возобновляемых источников энергии, генерации на атомных электростанциях трудно было бы ожидать, что британцы будут так редко использовать газ и уголь. При этом в августе биомасса давала немного меньше электроэнергии, чем фотоэлектрика (8% выработки) – 7,1%.



