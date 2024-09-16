В середине 2025 года планируется ввести в эксплуатацию самую мощную в мире волновую электростанцию ​​в Северной Атлантике.

Волновая электростанция (ВЭС) — электростанция, расположенная в водной среде, целью которой является получение электроэнергии из кинетической энергии волн. В мире уже есть несколько волновых электростанций, которые генерируют электроэнергию из волн. Однако большинство из них находятся на стадии разработки или пилотного проекта и, соответственно, имеют небольшую мощность — несколько сотен киловатт.

Волновую электростанцию OE35 построит ирландская компания OceanEnergy. Фото: OceanEnergy

Волновая электростанция мощностью один мегаватт скоро впервые будет построена у побережья Шотландии. Недавно ЕС дал добро на проект под названием WEDUSEA, стоимость которого составляет почти 20 миллионов евро. Разрабатываемую волновую электростанцию OE35 планируется установить вблизи Оркнейского архипелага и подключить к энергосистеме. Чтобы получить одобрение ЕС, группа независимых экспертов рассмотрела технические и финансовые аспекты проекта.

OE35 представляет собой плавучую платформу с воздушной камерой и турбиной. Воздушная камера открыта снизу, а турбина находится над уровнем моря. Когда приходит волна, вода в воздушной камере поднимается. Воздух выходит из турбины, вырабатывая электроэнергию.

Когда вода снова уходит, создается отрицательное давление, которое заставляет воздух всасываться обратно через турбину. Благодаря особой конструкции турбины – это так называемая турбина Уэльса – она всегда вращается в одном и том же направлении, как при выходе воздуха, так и при его входе. Это означает, что может быть гарантировано непрерывное производство электроэнергии.

Новая волновая электростанция имеет высоту более 15 метров и весит более 800 тонн. Благодаря своему весу и размерам электростанция должна выдерживать сильные волны. Небольшие испытательные установки в прошлом неоднократно разрушались штормами.

Волновые электростанции у берегов Шотландии генерируют больше всего энергии зимой, поскольку в это время года штормы становятся более частыми, а волны сильнее. Это дополнило бы солнечные системы, выработка энергии которых зимой минимальна.

Морские ветряные турбины также обладают этим преимуществом: в отличие от волновой электростанции OE35, современные ветряные турбины имеют мощность не 1 мегаватт, но и значительно превышающую 10 мегаватт. Самая мощная на сегодняшний день морская ветряная турбина из Китая достигает мощности даже в 20 мегаватт и, таким образом, обеспечивает электроэнергией почти 100 000 человек.

Поэтому волновые электростанции в первую очередь подходят для мест, где строительство морских ветряных турбин невозможно или затруднено. Однако, по оценкам экспертов, годовой потенциал производства волновой энергии во всем мире составляет 80 000 тераватт-часов. Это соответствует 10-кратному увеличению энергопотребления.

Тестовые операции планируется начать в 2025 году. В настоящее время проект находится на первом этапе. На этом этапе строится волновая электростанция и доставляется на испытательный полигон. На следующем этапе последует двухлетняя тестовая эксплуатация, в ходе которой будут собраны данные для коммерциализации технологии. Этот этап испытаний планируется начать в июне 2025 года.