В общей сложности семь новых специальных графических символов скоро появятся на смартфонах.

Пользователи смартфонов могут ожидать новых специальных графических символов, которые вскоре появятся в приложениях для обмена сообщениями и других приложениях. Консорциум Unicode готов ввести семь новых эмодзи.

Фото: emojipedia

Особой популярностью, скорее всего, будет пользоваться смайлик с официальным названием «Лицо с мешками под глазами» (Face with Bags Under Eyes). Это графическое изображение уставшего и грустного лица уже нашло многочисленных поклонников в социальных сетях.

Фото: emojipedia

Также будут смайлы для лопаты, арфы, капли, дерева без листьев, отпечатка пальца и корнеплодов. Когда новые символы доберутся до пользователей, зависит от разработчиков соответствующих приложений, которым сначала придется интегрировать новые эмодзи. Ожидается, что они будут доступны в большинстве приложений в начале 2025 года.

По сути, каждый может создавать смайлы и отправлять их в Консорциум Unicode. Эта организация управляет Unicode — международным стандартом отображения символов, без которого не может обойтись ни один компьютер, смартфон или планшет. Эмодзи интегрированы в Unicode с 2009 года.

Каждый производитель программного обеспечения затем сам решает, какие смайлы он предлагает своим пользователям и как именно они отображаются. Крупные IT-компании, такие как Google, Apple или Microsoft, используют эту возможность, чтобы представить собственный стиль в своих продуктах.

Введение новых смайлов часто приводит к жарким спорам. Например, эмодзи с пистолетом многие люди считают символом насилия и поэтому отвергают.

Кстати, Консорциум Unicode никогда не отзывал эмодзи. То, что было введено, останется доступным и в будущем.