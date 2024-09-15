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kosmos_news
Консорциум Unicode согласился ввести семь новых эмодзи
В общей сложности семь новых специальных графических символов скоро появятся на смартфонах.

Пользователи смартфонов могут ожидать новых специальных графических символов, которые вскоре появятся в приложениях для обмена сообщениями и других приложениях. Консорциум Unicode готов ввести семь новых эмодзи.
Фото: emojipedia
Особой популярностью, скорее всего, будет пользоваться смайлик с официальным названием «Лицо с мешками под глазами» (Face with Bags Under Eyes). Это графическое изображение уставшего и грустного лица уже нашло многочисленных поклонников в социальных сетях.
Фото: emojipedia
Также будут смайлы для лопаты, арфы, капли, дерева без листьев, отпечатка пальца и корнеплодов. Когда новые символы доберутся до пользователей, зависит от разработчиков соответствующих приложений, которым сначала придется интегрировать новые эмодзи. Ожидается, что они будут доступны в большинстве приложений в начале 2025 года.

По сути, каждый может создавать смайлы и отправлять их в Консорциум Unicode. Эта организация управляет Unicode — международным стандартом отображения символов, без которого не может обойтись ни один компьютер, смартфон или планшет. Эмодзи интегрированы в Unicode с 2009 года.

Каждый производитель программного обеспечения затем сам решает, какие смайлы он предлагает своим пользователям и как именно они отображаются. Крупные IT-компании, такие как Google, Apple или Microsoft, используют эту возможность, чтобы представить собственный стиль в своих продуктах.

Введение новых смайлов часто приводит к жарким спорам. Например, эмодзи с пистолетом многие люди считают символом насилия и поэтому отвергают.

Кстати, Консорциум Unicode никогда не отзывал эмодзи. То, что было введено, останется доступным и в будущем.

#эмодзи #unicode #смайлик
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