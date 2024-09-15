Инженеры сумели построить из деталей Lego пригодную к эксплуатации точную копию спортивного автомобиля McLaren. 23 члена команды по сборке моделей Lego в Кладно, Чешская Республика, с успехом справились с этой задачей.
В общей сложности они потратили 8344 часа на проектирование и сборку Lego McLaren. Было установлено 342 817 деталей Lego Technic, использовано 393 различных детали, 11 из которых были разработаны специально для McLaren.
Чтобы доказать, что действительно можно управлять автомобилем Lego, гонщик Формулы-1 Ландо Норрис прокатился на нем в Сильверстоуне, Великобритания. В Lego не упомянули, насколько быстро двигался McLaren. По данным СМИ, скорость составляла около 65 км/ч.
Задача при разработке спортивного автомобиля Lego заключалась в поиске подходящей конструкции. Она должна была быть достаточно устойчивой, но и достаточно гибкой, чтобы удары во время движения не могли нанести вред автомобилю.
Однако весь автомобиль не состоит из деталей Lego. Например, для шасси и рулевого управления, по-видимому, использовались обычные материалы.
Реплика McLaren имеет длину 4,98 метра, ширину 2,10 метра и высоту 1,11 метра. Это означает, что автомобиль имеет почти те же размеры, что и оригинал. Мобильный Lego McLaren весит в общей сложности 1220 килограммов.