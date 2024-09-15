Реплика спортивного автомобиля состоит из 342 817 деталей Lego.

Инженеры сумели построить из деталей Lego пригодную к эксплуатации точную копию спортивного автомобиля McLaren. 23 члена команды по сборке моделей Lego в Кладно, Чешская Республика, с успехом справились с этой задачей.

McLaren состоит из 342 817 деталей Lego и движется со скоростью 65 км/ч. Фото: Lego

В общей сложности они потратили 8344 часа на проектирование и сборку Lego McLaren. Было установлено 342 817 деталей Lego Technic, использовано 393 различных детали, 11 из которых были разработаны специально для McLaren.

Фото: Lego

Чтобы доказать, что действительно можно управлять автомобилем Lego, гонщик Формулы-1 Ландо Норрис прокатился на нем в Сильверстоуне, Великобритания. В Lego не упомянули, насколько быстро двигался McLaren. По данным СМИ, скорость составляла около 65 км/ч.

Фото: Lego

Задача при разработке спортивного автомобиля Lego заключалась в поиске подходящей конструкции. Она должна была быть достаточно устойчивой, но и достаточно гибкой, чтобы удары во время движения не могли нанести вред автомобилю.

Фото: Lego

Однако весь автомобиль не состоит из деталей Lego. Например, для шасси и рулевого управления, по-видимому, использовались обычные материалы.

Фото: Lego

Реплика McLaren имеет длину 4,98 метра, ширину 2,10 метра и высоту 1,11 метра. Это означает, что автомобиль имеет почти те же размеры, что и оригинал. Мобильный Lego McLaren весит в общей сложности 1220 килограммов.