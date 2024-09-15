Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Собранный из деталей конструктора Lego McLaren развивает скорость 65 км/ч
Реплика спортивного автомобиля состоит из 342 817 деталей Lego.

Инженеры сумели построить из деталей Lego пригодную к эксплуатации точную копию спортивного автомобиля McLaren. 23 члена команды по сборке моделей Lego в Кладно, Чешская Республика, с успехом справились с этой задачей.
McLaren состоит из 342 817 деталей Lego и движется со скоростью 65 км/ч. Фото: Lego
В общей сложности они потратили 8344 часа на проектирование и сборку Lego McLaren. Было установлено 342 817 деталей Lego Technic, использовано 393 различных детали, 11 из которых были разработаны специально для McLaren.
Фото: Lego
Чтобы доказать, что действительно можно управлять автомобилем Lego, гонщик Формулы-1 Ландо Норрис прокатился на нем в Сильверстоуне, Великобритания. В Lego не упомянули, насколько быстро двигался McLaren. По данным СМИ, скорость составляла около 65 км/ч.
Фото: Lego

Задача при разработке спортивного автомобиля Lego заключалась в поиске подходящей конструкции. Она должна была быть достаточно устойчивой, но и достаточно гибкой, чтобы удары во время движения не могли нанести вред автомобилю.
Фото: Lego
Однако весь автомобиль не состоит из деталей Lego. Например, для шасси и рулевого управления, по-видимому, использовались обычные материалы.
Фото: Lego
Реплика McLaren имеет длину 4,98 метра, ширину 2,10 метра и высоту 1,11 метра. Это означает, что автомобиль имеет почти те же размеры, что и оригинал. Мобильный Lego McLaren весит в общей сложности 1220 килограммов.

#технологии #автомобили #lego #mclaren
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России стартует строительство новой дороги в Крым
5
Власти США намерены спасти тонущую Intel, заставив NVIDIA отказаться от услуг тайваньской TSMC
10
По мнению датамайнера Thour, Steam может уйти из России.
16
Android 15 внедряет функцию ограничения заряда до 80%
13
Создатели Kingdom Come: Deliverance 2 раскрыли новые детали проекта
+
AMD FSR 3 в Cyberpunk 2077 ощутимо повышает fps, но приводит к появлению заметных артефактов
11
Google тестирует «оконный» режим для Android планшетов
+
Эксперты назвали три веские причины подождать iPhone 17 Air, а не гнаться за iPhone 16
+
Компания AMD начала скрывать часть надписей на коробках с процессорами Ryzen чёрной наклейкой
+
Разработчики сторонних лаунчеров для Android объединяются, чтобы выразить недовольство Google
2
В Тольятти построят новое машиностроительное производство
+
Со следующего года управлять сервисом беспилотных такси Waymo в Атланте и Остине будет Uber
+
Создатель Spider-Man: Beyond the Spider-Verse прокомментировал слухи о закрытии проекта
+
Игровой процессор AMD Ryzen 5 7600X3D покидает пределы США и Германии, становясь доступным и в Китае
2
Новый подход к спутниковой связи: ученые предлагают сократить количество спутников
+
РФ проложит новую железную дорогу через Кавказский хребет
+
Новые дороги для новых субъектов: "Автодор" вводит 700 км инфраструктуры
+
В сети появились свежие слухи про GTA 6 о сюжете и геймплее
2
Google Meet внедряет функцию автоматического создания заметок на Android
+
Lenovo подтверждает приближающийся анонс игрового планшета Legion Y700 (2024)
+

Популярные статьи

5 новых «корейцев», которые можно купить дешевле 2,5 млн в России
4
Xbox списывает 50 млрд долларов убытков в виде неликвидных активов
4
PlayStation 5 Pro vs ПК – собираем мощный геймерский компьютер по цене игровой приставки Sony
14
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
63
7 неторопливых стратегий на ПК для отдыха — строим домики и восстанавливаем нервные клетки
1
Как создать шаблон в Notion для изучения английского языка
3
О том, как РККА разгромила итальянцев под Сталинградом
+

Сейчас обсуждают

Makaveli23rus
22:10
Укры также говорили и про мост и про существующую трассу.
В России стартует строительство новой дороги в Крым
Za_CBOих
22:04
бздун, тебе опять что-то скинули на пустую башку и ты тщетно пытаешься думать?
Forbes: Украина обзавелась «собственной» планирующей авиабомбой
Za_CBOих
22:03
змагарыш не плачь, поешь картохи и брысь обратно под шконку.
В России стартует строительство новой дороги в Крым
Апшеронский скакел
22:02
А когда уже?
Forbes: Украина обзавелась «собственной» планирующей авиабомбой
Апшеронский скакел
22:02
У одних хохлов "своя" правда, которую ещё и доказывать нужно
МВФ поддержали решение Турции присоединиться к BRICS
Апшеронский скакел
21:59
Конечно фашики не хохлы, которые через одного визжали, что москалей на ножи...
В России стартует строительство новой дороги в Крым
BinaryBeacons
21:58
Нет, не раньше. Большинство всех нововведений в андроид приходит именно из самсунга.
Android 15 внедряет функцию ограничения заряда до 80%
Михаил Корольчук
21:42
Фашисты из рэфии все влажные мечты свои пытаются реализовать))
В России стартует строительство новой дороги в Крым
inchaos75
21:38
"Даже если производитель обеспечил дополнительную защиту, то при помощи сброса настроек воришка сотрёт все данные с вашего гаджета за считанные минуты." - ну так данные защищены, он их не увидит. По у...
Как защитить личные данные на смартфоне в случае утери или кражи
Тимур Закиров
21:37
"Оптимизированные ночная зарядка" уже как 7 лет на чистом андроиде , Google добавляет не эту функцию, а то что ограничение навсегда можно при 80% заряда
Android 15 внедряет функцию ограничения заряда до 80%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем