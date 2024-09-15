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kosmos_news
Экипаж миссии первого частного выхода в открытый космос Polaris Dawn благополучно приземлился
Космическая капсула Crew Dragon успешно приземлилась в море, и астронавты-любители чувствуют себя хорошо.

Завершилась частная космическая миссия Polaris Dawn. Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX приземлился в море в воскресенье, 15 сентября. Согласно предыдущей информации SpaceX, ожидалось, что космический корабль упадет недалеко от Флориды.
Астронавты открывают капсулу после приземления. Фото: SpaceX
Система запуска SpaceX была выведена на низкую околоземную орбиту (НОО) во вторник с четырьмя астронавтами на борту. 10 сентября состоялся запуска ракеты Falcon 9 со стартовой платформы, расположенной в Космическом центре Джона Ф. Кеннеди (Флорида). Система запуска SpaceX успешно стартовала в космос, несмотря на задержку в несколько недель. На вершине ракеты находилась капсула Crew Dragon Resilience и ее экипаж из четырех человек.

 Фото: SpaceX


Запуск ракеты был первым этапом миссии под названием Polaris Dawn, которая является одним из исторических проектов, осуществляемых компанией Илона Маска. В ходе пятидневного путешествия астронавты-туристы получили возможность выйти за пределы корабля и совершить примерно 20-минутный коммерческий выход в открытый космос. Это произошло на третий день миссии, когда капсула оказалась на расстоянии 700 км от Земли (на 300 км выше, чем орбитальная Международная космическая станция).

В космос вышли только двое из четырех человек — командир Джаред Айзекман и пилот миссии Скотт Потит, подполковник ВВС США в отставке. Кроме того, на борту капсулы находились старшие инженеры SpaceX Сара Гиллис и Анна Менон. Члены экипажа, которые не являются профессиональными астронавтами, провели на орбите более 30 экспериментов, включая тестирование новых скафандров от SpaceX – EVA.

Поскольку у Crew Dragon, в отличие от МКС, нет шлюзовой камеры, всем четырем членам экипажа, в том числе бывшему пилоту реактивного самолета Кидду Потиту и сотруднице SpaceX Анне Менон, пришлось надеть скафандр. 

Polaris Dawn — первая из трех запланированных миссий в рамках программы Polaris, проекта пилотируемого космического полета, финансируемого и организованного вышеупомянутым миллиардером и предпринимателем Джаредом Айзекманом. Он отказался озвучить сумму, которую потратил, но, по оценкам, она составила более 100 миллионов долларов.


«Для выполнения такой миссии, как Polaris Dawn, требуются огромные командные усилия. Вместе мы добиваемся невероятного прогресса для нашего общего будущего – как в космосе, так и здесь, на Земле», – написал Айзекман в социальных сетях перед стартом миссии.

Текущая миссия была сосредоточена на исследованиях, связанных с воздействием космических полетов и космической радиации на организм человека.


«Если мы когда-нибудь доберемся до Марса, то хотели бы иметь возможность вернуться и быть достаточно здоровыми, чтобы рассказать об этом людям», — сообщил Айзекман.

Вторая миссия программы Polaris заключается в попытке модернизации космического телескопа «Хаббл». Кульминацией всего описанного проекта станет пилотируемый полет звездолета, но это все равно потребует много времени и труда. Сначала система должна быть сертифицирована в ходе беспилотных испытательных полетов, чтобы гарантировать, что она обеспечит необходимый уровень безопасности для астронавтов.

#технологии #polaris dawn #открытый космос
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