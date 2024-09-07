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kosmos_news
На Украине замечена самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» советской разработки
Советская 122-мм полковая самоходная артиллерийская установка поступила в распоряжение ВСУ из Болгарии.

В социальных сетях появились фотографии бывшей болгарской самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика», которая сейчас используется украинской армией. Скорее всего, её появление связано с крупной поставкой военной техники в этом году из Софии в Киев. Об этом 7 сентября пишет портал Defence24 (defence24.pl).
Болгарская 2С1 «Гвоздика». Фото: Википедия
В марте этого года сообщалось об очень крупной поставке техники из болгарского резерва для украинской армии. Были поставлены, среди прочего, гусеничные бронетранспортеры БТР-50 и колесные бронетранспортеры БТР-60, разведывательные машины БРДМ-2 и гусеничные гаубицы 2С1 «Гвоздика». 

Некоторые БРДМ-2 и «Гвоздики» на тот момент выглядели относительно отремонтированными. Не исключено, что болгары решили покрыть затраты на этот процесс за счет возможностей местной промышленности. Теперь одна из артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» с характерной окраской появилась на Украине на вооружении 150-й отдельной механизированной бригады.

По имеющимся данным, еще несколько лет назад болгары должны были иметь в резерве 400-500 единиц 2С1 (плюс около 50 на вооружении). Часть хранящихся «Гвоздик», а также гаубицы Д-20 и гранатометы БМ-21 «Град» должны были быть куплены Чехией и переданы Украине, что в сочетании с весенними поставками сократило запасы болгарской армии (хотя они все еще значительны по сравнению со многими странами). Поставки этого вооружения, предположительно, позволили восполнить часть потерь ВСУ, понесенных в результате боевых действий, и вооружить новые воинские части.


2С1 «Гоздзика» — советская самоходная 122-мм гусеничная гаубица, установленная на модернизированном шасси бронетранспортера МТ-ЛБ, производившаяся, в том числе, по лицензии на заводе «Хута Сталёва-Воля» до 1990-х годов.

Дальность действия основного вооружения оценивается в 15,5 км при использовании штатных боеприпасов, но может быть увеличена до 22 км при использовании ракеты с газогенератором. Экипаж защищен броней толщиной до 20 мм. Броня защищает только от осколков артиллерийских снарядов и боеприпасов стрелкового оружия. 

Приводным агрегатом является дизельный двигатель ЯМЗ-238Н мощностью 300 л.с. или польский SW-680Т мощностью 240 л.с. Максимальная скорость 2С1 установлена на уровне 60 км/ч при движении по дороге с твердым покрытием, а при движении по бездорожью она снижается до 30 км/ч. Водные препятствия «Гвоздика» преодолевает со скоростью до 4,5 км/ч. Запас хода машины составлял до 500 км.

#украина #военная техника #болгария #артиллерийская установка #гвоздика
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