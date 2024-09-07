Цена биткоина 6 сентября упала до $52 500 и к субботе, 7 сентября, смогла лишь немного восстановиться. При этом, с начала года BTC все равно показывает 30-процентный рост.

Причиной падения биткоина и всего рынка криптовалют, по-видимому, являются данные по рынку труда в США, которые еще больше усилили опасения по поводу рецессии.







Биткоин падает в ответ на данные о занятости в США (30-минутные свечи). Источник: TradingView

После того, как реакция на данные изначально была положительной, биткоин 6 сентября значительно упал вместе с фондовыми рынками и завершил торговый день с потерей около 4 процентов.Основным драйвером цен на рынках капитала – а, следовательно, и на биткоин – в настоящее время, по-видимому, является состояние экономики США. Инвесторы особенно обращают внимание на данные по рынку труда самой актуальной экономики мира.

6 сентября поступили данные за август: уровень безработицы соответствовал ожиданиям на уровне 4,2 процента, но новых рабочих мест было создано меньше, чем ожидалось — 142 000 вместо 165 000.

На предстоящем заседании Федеральной резервной системы 18 сентября ФРС почти наверняка снизит процентные ставки. Однако в настоящее время существуют опасения, что разворот денежно-кредитной политики произойдет слишком поздно и будет недостаточным для поддержки экономики.

Хотя экономика США значительно ослабевает, в настоящее время 70 процентов рынка ожидают повышения процентных ставок всего на 25 базисных пунктов в сентябре, о чем свидетельствуют заявления финансовых аналитиков. Однако все чаще звучат мнения о том, что на данном этапе было бы уместно снижение ставки на 50 базисных пунктов.

Спотовые ETF на биткоины фиксируют отток в течение восьми дней подряд. Источник: Coinglass.

Между тем, спрос на спотовые биткоин-ETF в США значительно снижается. Инвестиционные продукты зафиксировали сильный отток капитала за последние несколько дней, когда опасения рецессии снова значительно возросли. 6 сентября в этих инструментах было сосредоточено 170 миллионов долларов, а 27 августа — почти 1,2 миллиарда долларов.

ETF теряют средства уже восемь торговых дней подряд – это отрицательный рекорд для инвестиционных продуктов, одобренных в январе. Ранее дважды была серия из семи последовательных отрицательных дней. Тем не менее, совокупный приток капитала с начала торгов (январь 2024 года) все еще консолидируется на высоком уровне – чуть менее 17 миллиардов долларов.

Сентябрь исторически является довольно слабым месяцем для рынков капитала, а также для биткоина. Опасность более глубокой рецессии в США в настоящее время нельзя сбрасывать со счетов. Дальнейшее развитие событий в этом направлении, безусловно, может привести к значительному падению фондовых рынков, а также биткоина. С другой стороны, рынки всегда учитывают будущее развитие событий, и вполне возможно, что плохой сценарий уже учтён.

BTC по-прежнему сильно коррелирует с фондовыми рынками, и если там произойдет серьезная коррекция, это также приведет к падению молодого актива. Так было, например, во время пандемии или в рамках распродажи в начале августа этого года, когда биткоин упал ниже отметки в 50 000 долларов.

Ближайшие недели и месяцы покажут, окажет ли смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США положительное влияние на цены активов в краткосрочной и среднесрочной перспективе или же ситуация будет омрачена экономическим кризисом. Однако в долгосрочной перспективе биткоин имеет высокую корреляцию с денежной массой в обращении, которая, вероятно, значительно увеличится в ближайшем будущем из-за снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Хотя BTC в настоящее время упал более чем на 25 процентов с рекордного максимума в середине марта, актив все же вырос почти на 30 процентов с начала года. Технологический индекс Nasdaq 100 с 1 января прибавил около 10 процентов, а золото торгуется на 20 процентов выше, чем в начале года.