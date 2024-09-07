Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Биткоин упал ниже $55 000 на фоне данных по рынку труда в США
Цена биткоина 6 сентября упала до $52 500 и к субботе, 7 сентября, смогла лишь немного восстановиться. При этом, с начала года BTC все равно показывает 30-процентный рост.

Причиной падения биткоина и всего рынка криптовалют, по-видимому, являются данные по рынку труда в США, которые еще больше усилили опасения по поводу рецессии.


После того, как реакция на данные изначально была положительной, биткоин 6 сентября значительно упал вместе с фондовыми рынками и завершил торговый день с потерей около 4 процентов.
Биткоин падает в ответ на данные о занятости в США (30-минутные свечи). Источник: TradingView
Основным драйвером цен на рынках капитала – а, следовательно, и на биткоин – в настоящее время, по-видимому, является состояние экономики США. Инвесторы особенно обращают внимание на данные по рынку труда самой актуальной экономики мира.

6 сентября поступили данные за август: уровень безработицы соответствовал ожиданиям на уровне 4,2 процента, но новых рабочих мест было создано меньше, чем ожидалось — 142 000 вместо 165 000.

На предстоящем заседании Федеральной резервной системы 18 сентября ФРС почти наверняка снизит процентные ставки. Однако в настоящее время существуют опасения, что разворот денежно-кредитной политики произойдет слишком поздно и будет недостаточным для поддержки экономики.

Хотя экономика США значительно ослабевает, в настоящее время 70 процентов рынка ожидают повышения процентных ставок всего на 25 базисных пунктов в сентябре, о чем свидетельствуют заявления финансовых аналитиков. Однако все чаще звучат мнения о том, что на данном этапе было бы уместно снижение ставки на 50 базисных пунктов.
Спотовые ETF на биткоины фиксируют отток в течение восьми дней подряд. Источник: Coinglass.
Между тем, спрос на спотовые биткоин-ETF в США значительно снижается. Инвестиционные продукты зафиксировали сильный отток капитала за последние несколько дней, когда опасения рецессии снова значительно возросли. 6 сентября в этих инструментах было сосредоточено 170 миллионов долларов, а 27 августа — почти 1,2 миллиарда долларов.

ETF теряют средства уже восемь торговых дней подряд – это отрицательный рекорд для инвестиционных продуктов, одобренных в январе. Ранее дважды была серия из семи последовательных отрицательных дней. Тем не менее, совокупный приток капитала с начала торгов (январь 2024 года) все еще консолидируется на высоком уровне – чуть менее 17 миллиардов долларов.

Сентябрь исторически является довольно слабым месяцем для рынков капитала, а также для биткоина. Опасность более глубокой рецессии в США в настоящее время нельзя сбрасывать со счетов. Дальнейшее развитие событий в этом направлении, безусловно, может привести к значительному падению фондовых рынков, а также биткоина. С другой стороны, рынки всегда учитывают будущее развитие событий, и вполне возможно, что плохой сценарий уже учтён.

BTC по-прежнему сильно коррелирует с фондовыми рынками, и если там произойдет серьезная коррекция, это также приведет к падению молодого актива. Так было, например, во время пандемии или в рамках распродажи в начале августа этого года, когда биткоин упал ниже отметки в 50 000 долларов.

Ближайшие недели и месяцы покажут, окажет ли смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США положительное влияние на цены активов в краткосрочной и среднесрочной перспективе или же ситуация будет омрачена экономическим кризисом. Однако в долгосрочной перспективе биткоин имеет высокую корреляцию с денежной массой в обращении, которая, вероятно, значительно увеличится в ближайшем будущем из-за снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Хотя BTC в настоящее время упал более чем на 25 процентов с рекордного максимума в середине марта, актив все же вырос почти на 30 процентов с начала года. Технологический индекс Nasdaq 100 с 1 января прибавил около 10 процентов, а золото торгуется на 20 процентов выше, чем в начале года.

#сша #финансы #экономика #криптовалюты #биткоин
+
Написать комментарий (0)
Правительство Нидерландов расширяет запрет на экспорт литографических систем ASML в Китай
Армия США намерена провести ещё одно испытание гиперзвукового оружия до конца 2024 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спорный проект ГЭС России и Монголии сдвинулся с места
1
В центре Санкт-Петербурга построят 6-полосный тоннель
6
Представлен «Wangshu»: первый смартфон Xiaomi без кнопок
6
Три новых телефона Sony Xperia появились в базе данных IMEI
3
National Interest: Переданные Украине танки Abrams очень уязвимы перед российским оружием
1
Пользователь Reddit купил на Amazon GeForce RTX 4090, но получил лишь систему охлаждения от нее
+
Зеленский назвал причину, по которой ВСУ вторглись в Курскую область
2
В Подмосковье запустили новую линию по производству печатных плат
2
ВМС США установили на военном корабле нелегальный Wi-Fi с помощью антенны Starlink
+
Xiaomi готовит к выходу Poco M7 Pro 5G
+
На западе Индии появится предприятие по выпуску чипов, на его строительство выделено $10 млрд
2
Genshin Impact может выпустить двоих персонажей Lantern Rite в версии 5.4
1
Новый украинский бронеавтомобиль "Варта 2" представлен на выставке MSPO-2024
1
Первая полупогружная плавучая ветряная электростанция: обеспечит на год электроэнергией 25 000 домов
+
Новые санкции США коснутся технологии изготовления транзисторов с окружающим затвором
1
Intel подтверждает, что процессоры Arrow Lake будут производиться сторонней компанией
+
Раскрыты характеристики процессоров Intel Core Ultra 300 следующего поколения
14
Чипы TSMC американского производства уже достигли того же уровня качества, как и на Тайване
3
Ryzen 7 9700X протестировали в 23 играх под Windows 10, Windows 11 23H2 и Windows 11 24H2
1
Фотограф назвал две основные причины взять iPhone 16 Pro вместо iPhone 16 Pro Max
1

Популярные статьи

Делаю тесты в игровых бенчмарках и сравниваю результаты с данными GameGPU
5
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
90
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
2
Как создавали скрипки Страдивари и почему даже сейчас не удается их повторить
21
Шумоизоляция шин: маркетинговый обман или полезная инновация
6
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
17
Основные ошибки, которые допускают пользователи во время эксплуатации телевизора
4
PlayStation 5 vs игровой ПК – что выгоднее, геймерский компьютер или новая приставка Sony
9
Почему дорогостоящие брендовые видеокарты вредны для кошелька и совершенно бесполезны в игровом ПК
17
Каким должен быть первый смартфон, и что нужно знать о правилах ношения телефона в школах РФ
+

Сейчас обсуждают

_KVV
15:49
Так факт. Современные детишки намного легче разводятся на деньги. Если бабушки через врямя осознают, что облажались, то детишки до последнего усираются, что задонатили/потратили по своей воле и они эт...
Поколение Z легче поддается онлайн-мошенничеству, чем бумеры
VAKT
15:35
Эксперт, что за MhZ ? Mega hour Zetta ? M - это мега = 10⁶; h - это hour, т.е. час, а может это ты постоянную Планка указал - х.з.; Z - это зетта = 10²¹. Ахинея какая-то. Если не умеешь по англицки - ...
AMD Ryzen 5 7600X3D за $300 в играх обгоняет Intel Core i9-14900K за $530
craghorn
15:33
Хз, использую проводные и мышь и клаву, ещё париться на счёт заряда, аккума и т.п бреда. Наушники беспроводные - вот это удобно да, а мышь и клава - провода вообще не мешают.
Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
scvitaly
15:32
Вот НАСА и не пожелало оказаться в роли лоха )) https://overclockers.ru/blog/Kosmomer/show/178788/NASA-otmenyate-zapusk-marsianskih-sputnikov-ESCAPADE-v-pervom-zapuske-rakety-New-Glenn
Blue Origin планирует уложиться в сжатые сроки запуска первой миссии New Glenn
Gamandril
15:30
Хаха, так все и делали! Quake II на Riva TNT как нефиг вообще. Только вот скорость хромала. И тогда продвигалось мнение что несмотря на меньшее качество у 3DFX Glide все же это требует от процессора ...
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
Rainhardt78
15:28
"Но комп в гостиной не поставишь" Религия не позволяет?
PlayStation 5 vs игровой ПК – что выгоднее, геймерский компьютер или новая приставка Sony
Hivi77
15:27
Америкосы, ну тупые... (С)
Чипы TSMC американского производства уже достигли того же уровня качества, как и на Тайване
Колючка
15:24
Ты совсем дурак? Это не я, а стоковая картинка из интернета.
Почему дорогостоящие брендовые видеокарты вредны для кошелька и совершенно бесполезны в игровом ПК
Exolon
15:24
Как там у нас в каком то фильме ругались: Выберешь худого, через год морда в телевизор не влезает. А на западе: Выберешь патриота, через месяц уже пляшет под дудку демпартии США.
Боец ММА Конор Макгрегор выдвигается на пост президента Ирландии
Михаил Авраменко
15:17
Не бесплатно, естественно, так же как и КНДР. Действует принцип "враг моего врага - мой друг".
WSJ: Иран уже мог поставить России баллистические ракеты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем