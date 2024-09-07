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kosmos_news
Старые танки Leopard 1A5 могут оснастить более мощным двигателем
Замена двигателя позволит решить проблему с поставками запасных частей, поскольку привод MTU MB 838 больше не производится.

На заседании Контактной группы по обороне Украины, состоявшемся 6 сентября в Рамштайне, министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о предстоящей поставке Киеву 12 дополнительных самоходных гаубиц PzH2000, а также 77 старых танков Leopard 1A5. Поставка согласована с Нидерландами и Данией.

Однако не уточняется, будут ли это Leopard 1A5, которые добавятся к уже обещанным Украине 155 танкам. Согласно отчету, опубликованному 19 августа Министерством обороны Германии, украинской армии уже передано 58 танков.


Поскольку эти танки по большей части были выведены из эксплуатации около двадцати лет назад, очевидно, перед поставкой их необходимо отремонтировать и модернизировать. 

В сентябре 2023 года еженедельник Der Spiegel сообщил, что несколько таких танков Leopard 1A5 быстро вышли из строя и что украинская армия отказалась от десяти из них, поскольку техника нуждалась в ремонте, который на Украине не могли выполнить.

Украина — не единственная страна, использующая Leopard 1A5. У Греции и Турции их несколько сотен, как и у Бразилии, которая намерена модернизировать технику. Страна приобрела подержанные танки и планирует эксплуатировать их до 2030 года.

Если говорить о модернизации, то Leopard 1A5 вскоре может быть оснащен новым двигателем. В настоящее время в его основе лежит двигатель MTU MB 838, развивающий мощность около 830 лошадиных сил. Этого казалось достаточным для 40-тонного танка на момент его проектирования, между 1956 и 1961 годами.

Однако 4 сентября в ходе форума RÜ.NET, организованного в Кобленце (Германия), компании Rolls-Royce и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) заявили, что рассматривают возможность модернизации Leopard 1A5, а также машин, созданных на его базе, таких как бронированная эвакуационная машина BPz2, зенитный комплекс «Гепард» и инженерная машина разграждения Wisent 1, оснастив их новым двигателем, а именно MTU 8V199. В модернизации примет участие ZF, компания, специализирующейся на системах трансмиссии.

Такая замена двигателя позволила бы решить проблему с поставками запасных частей, поскольку MTU MB 838 больше не производится.
На изображении выделен двигатель танка
Согласно пояснениям, предоставленным Rolls-Royce Power Systems, MTU 8V199, которым уже оснащена боевая машина пехоты Boxer, будет обладать «лучшими характеристиками» с мощностью более 1000 лошадиных сил.

Кроме того, продолжает производитель, он «дешевле, легче и экономичнее, имеет более длительный срок службы и сокращенные сроки технического обслуживания». Одним словом, утверждает производитель, это «идеальное решение для того, чтобы семейство бронемашин Leopard 1 могло продолжать эффективно действовать в будущем».

В этом проекте FFG придется курировать разработку силового агрегата, адаптированного к MTU 8V199, а ZF обеспечит совместимость с ним трансмиссии 4HP250.

«Эта концепция предоставит многим армиям прекрасную возможность адаптироваться к меняющейся ситуации с безопасностью при разумных затратах и в разумные сроки», — резюмировал Йорг Кампер, генеральный директор FFG.

#танки #военная техника #leopard 1a5
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Германия и Дания передадут Украине 77 танков Leopard 1A5
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