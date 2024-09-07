Оружием может быть высокоточная бомба нового типа.

В настоящее время в сети распространяются видеоролики, показывающие украинский истребитель Су-24, который, судя по всему, оснащен управляемой ракетой нового типа. На записях самолет не стреляет.

Как предполагает портал The War Zone, самолет принял участие в так называемых испытаниях Captive-Carry-Test; такие маневры считаются ценным дополнением к испытаниям в аэродинамической трубе, позволяя подтвердить важные динамические свойства и предоставляя важную информацию, касающуюся летной годности транспортного средства.

Су-24 с новым вооружением

Вооружение остается прикрепленным к самолету на протяжении всего полета. Цель — изучить, как истребитель ведет себя во время различных маневров и какое влияние вооружение оказывает на летные характеристики.

Сама ракета видимо состоит из 3-х секций или частей. Это может указывать на то, что это комплект, который превращает неуправляемые бомбы свободного падения в высокоточное оружие.

Сделать так называемые «тупые» бомбы управляемыми становится все более популярной концепцией. Западная военная техника, которая работает точно так же, уже используется в современных военных конфликтах. Примером могут служить американская система JDAM (Joint Direct Attack Munition) и французская система Hammer. Hammer означает Highly Agile Modular Munition Extended Range.

Некоторые из этих систем просто оснащают «тупые» бомбы головкой самонаведения и хвостовым оперением. Другие, например, у высокоточных планирующих авиабомб Hammer, имеется ракетный двигатель. Таким образом, бомба становится крылатой ракетой.

В любом случае изображения нового украинского оружия позволяют предположить, что у бомбы тоже есть какая-то двигательная установка. Можно было бы предположить твердотопливный привод или небольшой турбореактивный двигатель. Воздухозаборник предполагает, что движение осуществляется за счет кислорода.







Средняя часть предполагает, что у бомбы шарнирные крылья. Однако возможно также, что это всего лишь часть пристройки к Су-24.





В любом случае крылья и активный привод позволили бы орудию иметь большую дальность действия. Дальность также зависит от высоты, с которой запускается оружие. Базовая версия Hammer в классе 250 килограммов имеет дальность 70 километров.

Однако вполне возможно, что это вообще не комплект, а обычная ракета или дрон. Есть предположение, что это может быть украинская крылатая ракета «Паляница». Оружие описывается как гибрид крылатой ракеты и беспилотника.



