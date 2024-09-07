Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
На украинском истребителе Су-24 появилось неопознанное оружие
Оружием может быть высокоточная бомба нового типа.

В настоящее время в сети распространяются видеоролики, показывающие украинский истребитель Су-24, который, судя по всему, оснащен управляемой ракетой нового типа. На записях самолет не стреляет.

Как предполагает портал The War Zone, самолет принял участие в так называемых испытаниях Captive-Carry-Test; такие маневры считаются ценным дополнением к испытаниям в аэродинамической трубе, позволяя подтвердить важные динамические свойства и предоставляя важную информацию, касающуюся летной годности транспортного средства.
Су-24 с новым вооружением
Вооружение остается прикрепленным к самолету на протяжении всего полета. Цель — изучить, как истребитель ведет себя во время различных маневров и какое влияние вооружение оказывает на летные характеристики.

Сама ракета видимо состоит из 3-х секций или частей. Это может указывать на то, что это комплект, который превращает неуправляемые бомбы свободного падения в высокоточное оружие.

Сделать так называемые «тупые» бомбы управляемыми становится все более популярной концепцией. Западная военная техника, которая работает точно так же, уже используется в современных военных конфликтах. Примером могут служить американская система JDAM (Joint Direct Attack Munition) и французская система Hammer. Hammer означает Highly Agile Modular Munition Extended Range.

Некоторые из этих систем просто оснащают «тупые» бомбы головкой самонаведения и хвостовым оперением. Другие, например, у высокоточных планирующих авиабомб Hammer, имеется ракетный двигатель. Таким образом, бомба становится крылатой ракетой.

В любом случае изображения нового украинского оружия позволяют предположить, что у бомбы тоже есть какая-то двигательная установка. Можно было бы предположить твердотопливный привод или небольшой турбореактивный двигатель. Воздухозаборник предполагает, что движение осуществляется за счет кислорода.


Средняя часть предполагает, что у бомбы шарнирные крылья. Однако возможно также, что это всего лишь часть пристройки к Су-24.


В любом случае крылья и активный привод позволили бы орудию иметь большую дальность действия. Дальность также зависит от высоты, с которой запускается оружие. Базовая версия Hammer в классе 250 килограммов имеет дальность 70 километров.

Однако вполне возможно, что это вообще не комплект, а обычная ракета или дрон. Есть предположение, что это может быть украинская крылатая ракета «Паляница». Оружие описывается как гибрид крылатой ракеты и беспилотника.


#оружие #авиация #военная техника #самолет #истребитель #су-24
+
Написать комментарий (0)
На Украине замечена самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» советской разработки
Старые танки Leopard 1A5 могут оснастить более мощным двигателем
Армия США намерена провести ещё одно испытание гиперзвукового оружия до конца 2024 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В центре Санкт-Петербурга построят 6-полосный тоннель
6
Спорный проект ГЭС России и Монголии сдвинулся с места
1
Представлен «Wangshu»: первый смартфон Xiaomi без кнопок
6
Три новых телефона Sony Xperia появились в базе данных IMEI
3
National Interest: Переданные Украине танки Abrams очень уязвимы перед российским оружием
1
Пользователь Reddit купил на Amazon GeForce RTX 4090, но получил лишь систему охлаждения от нее
1
Зеленский назвал причину, по которой ВСУ вторглись в Курскую область
2
Genshin Impact может выпустить двоих персонажей Lantern Rite в версии 5.4
1
На западе Индии появится предприятие по выпуску чипов, на его строительство выделено $10 млрд
2
Чипы TSMC американского производства уже достигли того же уровня качества, как и на Тайване
3
Первая полупогружная плавучая ветряная электростанция: обеспечит на год электроэнергией 25 000 домов
+
Новые санкции США коснутся технологии изготовления транзисторов с окружающим затвором
1
Intel подтверждает, что процессоры Arrow Lake будут производиться сторонней компанией
+
Западные страны согласовали поставку большого объёма военной помощи на Украину
13
В сети появилось изображение Galaxy Z Fold Special Edition
+
Раскрыты характеристики процессоров Intel Core Ultra 300 следующего поколения
14
Ноутбуки на процессорах AMD и Intel получат доступ к Windows Copilot+
+
Ryzen 7 9700X протестировали в 23 играх под Windows 10, Windows 11 23H2 и Windows 11 24H2
1
Фотограф назвал две основные причины взять iPhone 16 Pro вместо iPhone 16 Pro Max
1
Warhammer 40,000 Space Marine 2 протестировали на 25 актуальных видеокартах
1

Популярные статьи

Делаю тесты в игровых бенчмарках и сравниваю результаты с данными GameGPU
7
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
97
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
2
Как создавали скрипки Страдивари и почему даже сейчас не удается их повторить
21
Основные ошибки, которые допускают пользователи во время эксплуатации телевизора
5
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
24
Почему дорогостоящие брендовые видеокарты вредны для кошелька и совершенно бесполезны в игровом ПК
20
PlayStation 5 vs игровой ПК – что выгоднее, геймерский компьютер или новая приставка Sony
9
Что за "Гром" на самом деле ударил по заводу в Харькове и откуда столько путаницы
4
Каким должен быть первый смартфон, и что нужно знать о правилах ношения телефона в школах РФ
+

Сейчас обсуждают

Михаил Кулагин
18:49
Какая глобальная сверхдержава с полутора процентами в мировой экономике? Да и те сырьём! Вы в своём уме?
Европа стремительно теряет долю в производстве полупроводников
valderm
18:46
вот чудик, причем тут вертикальная синхронизация и энергопотребление? время отклика всех устройств должно быть минимальным хоть при 100 FPS, хоть при 300 FPS - иначе бесполезняк
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
denacifikator
18:44
естественно,но других вариантов,тут нет уже.Главное щас не проворонить ещё одно наступление всушников,этой осенью будет где-то.
Bloomberg: Наступление ВСУ на Курскую область встревожило союзников Украины
Китя
18:43
Наши тоже гибнут. 1 к 2. быстрее это всё закончилось.
Bloomberg: Наступление ВСУ на Курскую область встревожило союзников Украины
denacifikator
18:37
всушники будут делать прорыв ещё один,этой осенью где-то,тяжёлых то танков они на курскую область,не пускали на прорыв,значит где-то готовят,они ещё одно наступление.
Bloomberg: Наступление ВСУ на Курскую область встревожило союзников Украины
ExtenZ
18:37
що за бред пишет этот агент 5-колонны ?
Как советские граждане избегали мобилизации во время Великой Отечественной войны
Иван Феночка
18:34
Эх вот бы сейчас заказывать товар доставкой вслепую и надеяться на идеальный товар, вместо того чтобы придти в магазин и сто раз осмотреть и убедиться в качестве, учитывая стоимость 4090.
Пользователь Reddit купил на Amazon GeForce RTX 4090, но получил лишь систему охлаждения от нее
denacifikator
18:22
10000+уже убитых всушников за месяц,в курской области,нихера себе успешный прорыв партизанский.Щас по лесам их отлавливают там. 16:52 07.09.2024 ВС России нанесли удар по военным ВСУ, укрывшимся в ле...
Bloomberg: Наступление ВСУ на Курскую область встревожило союзников Украины
denacifikator
18:18
теперь,сперва до атлантики всё подзачистят,а там будет видно,колоть ли биг-бен.
Bloomberg: Наступление ВСУ на Курскую область встревожило союзников Украины
Alxndr
18:09
Интересный эксперимент, но в принципе давно известно, что тесты от GameGPU примерно тождественны тестам незабвенного Феникса. Все тот же Excel )))
Делаю тесты в игровых бенчмарках и сравниваю результаты с данными GameGPU
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем