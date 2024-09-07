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kosmos_news
Польша подтвердила, что её воздушное пространство не было нарушено российским «летающим аппаратом»
В результате анализа радиолокационных данных в начале сентября выяснилось, что воздушное пространство Польши не было нарушено 26 августа.

26 августа командование польских оперативных сил заявило, что над Польшей пролетел российский «летающий аппарат».
Радар PL-18. Фото: Министерство обороны Польши


«Вероятно, мы имеем дело с проникновением летающего аппарата на территорию Польши. Наличие объекта было подтверждено как минимум тремя радиолокационными станциями», — заявил сразу же генерал Мацей Клиш. 

По его словам, характеристики объекта показывают, что это не ракета, гиперзвуковая, баллистическая или управляемая. Он предположил, что это беспилотник-камикадзе типа «Шахед-136».

Тогда представитель командования оперативных сил полковник Яцек Горышевский пояснил, что «погодные условия не позволили визуализировать ситуацию», в то время как «все было готово для нейтрализации этого объекта». Другими словами, не удалось достоверно идентифицировать этот «летающий аппарат». И с тех пор попытки найти следы этого аппарата оказались тщетными хотя было исследовано более 250 квадратных километров.

Ошиблись ли операторы польских радаров или речь идёт о «ложном срабатывании» радиолокационных систем? Факт остается фактом: десять дней спустя генерал Клиш сделал новое заявление.


«В результате анализа спутниковых и радиолокационных данных, а также документов из смежных источников существует очень высокая вероятность того, что воздушное пространство Республики Польша не было нарушено 26 августа», — заявил он журналистам 5 сентября. 

Однако, добавил он, «по-прежнему вероятны нарушения воздушного пространства».

Этот случай напоминает инцидент с ракетой, случайно найденной в лесу в районе Быдгощи в апреле 2023 года. По данным местной прессы, советская стратегическая авиационная крылатая ракета Х-55, вероятно, использовавшаяся для обмана украинской ПВО – была обнаружена польскими и американскими средствами наблюдения перед ее падением 16 декабря 2022 года. Более того, ежедневная газета «Gazeta Wyborcza» подтвердила, что в тот день вертолет пролетал над местом, где эта ракета была обнаружена несколько недель спустя. Как выяснилось, информация не соответствовала действительности.

Между тем, глава польской дипломатии Радослав Сикорский недавно использовал предполагаемое нарушение со стороны российского беспилотника как предлог, чтобы оправдать желание Варшавы сбивать любой летающий аппарат, который мог бы войти в воздушное пространство страны. Данный вариант до сих пор категорически отвергал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, полагая, что это может втянуть Альянс в российско-украинский конфликт.

#россия #нато #польша #беспилотник #воздушное пространство #шахед-136
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