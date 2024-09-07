Космический корабль Starliner («Старлайнер») компании Boeing отстыковался от Международной космической станции (МКС) и вернулся на Землю в ночь на 7 сентября.

Капсула Boeing Starliner приземлилась в пятницу в 22:01 по местному времени (суббота, 7:01 утра по Москве) в космической базе Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Это произошло через шесть часов после отделения капсулы от Международной космической станции (МКС).

Фото: НАСА

Starliner вернулся на Землю без экипажа из двух человек. По техническим причинам эксперты сочли это слишком опасным. В капсуле произошла утечка гелия, который подает топливо в двигательную установку, и несколько ее двигателей вышли из строя.

Астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс, прибывшие на МКС в июне, теперь ждут корабль SpaceX Crew Dragon, запуск которого запланирован на конец сентября. Планируется, что они вернутся домой в феврале следующего года, продлив первоначально запланированное восьмидневное пребывание на МКС до восьми месяцев. За это время они проведут различные эксперименты в космической лаборатории на МКС.



«Все три основных парашюта успешно раскрылись. За приземлением следили камеры ночного видения НАСА, как с земли, так и с воздуха», – цитирует портал NewsNation отчет Центра управления миссией.

BBC пояснила, что после входа в атмосферу Земли парашюты использовались для замедления спуска капсулы в космический центр Уайт-Сэндс. Ранее НАСА сообщало, что застрявшие на МКС астронавты были в хорошем настроении и регулярно общались со своими семьями.

Представитель НАСА Стив Стич заявил на брифинге для прессы, что оба астронавта очень преданы своей работе.



«Они понимали, насколько важно перейти к следующему этапу миссии и безопасно вернуть пустую капсулу на Землю», — сказал Стич.

В 2014 году Boeing и SpaceX заключили контракты на проведение коммерческих космических полетов для НАСА. Сумма сделки Boeing составила 4,2 миллиарда долларов, а SpaceX получила 2,6 миллиарда долларов.

BBC напомнила, что SpaceX к настоящему времени выполнила девять пилотируемых космических полетов для НАСА, а также несколько коммерческих миссий. Запсук Starliner от Boeing задержался на несколько лет из-за проблем со строительством космического корабля. Два предыдущих полета беспилотных летательных аппаратов – в 2019 и 2022 годах – также столкнулись с техническими проблемами.





