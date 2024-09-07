Китайский аналог американского орбитального испытательного корабля X-37B вернулся на Землю в пятницу, 6 сентября.

В декабре 2023 года Китай отправил в космос космический корабль, цель или миссия которого были неизвестны. Его фотографий тоже нет. Одна из немногих вещей, которые известны о Shenlong 6, это то, что он похож на американский X-37B. Этот корабль, построенный компанией Boeing, размером примерно с небольшой автобус, напоминает миниатюрный космический шаттл.



В пятницу, 6 сентября, космический корабль вернулся на Землю спустя 268 дней, сообщает Space.com. Он приземлился в Центре запуска спутников Цзюцюань в отдаленной части северо-запада Китая.

Что происходило во время полета, неизвестно. Несколько раз астрономы замечали, что космический корабль что-то выводил на орбиту. Было предположение, что это были спутники. Однако данная информация не подтверждена.

Официальное описание миссии Shenlong включает тестирование многоразовых технологий и проведение научных экспериментов. Однако более подробной информации о миссии не поступало.

Это уже третий полет китайского космического корабля. Первые два полета состоялись в 2020 и 2022 годах. Они длились 12 и 11 месяцев соответственно.

У США также есть многоразовый беспилотный космический корабль X-37B. Он немного похож на уменьшенную версию космического корабля и имеет размах крыльев 4,5 метра.

Орбитальный испытательный корабль X-37B. Фото: REUTERS

Как и транспортный космический корабль «Спейс шаттл» и его китайский аналог Shenlong, X-37B запускается в космос на ракете и приземляется на взлетно-посадочную полосу, как самолет после входа в атмосферу. Индия также разрабатывает собственный многоразовый орбитальный космический самолет под названием Pushpak («Пушпак»).