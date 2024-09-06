Intuitive Machines получила контракт на еще одну миссию по доставке оборудования для экспериментов на поверхность Луны.

Американская компания Intuitive Machines объявила, что получила контракт на еще одну миссию по доставке оборудования для экспериментов на поверхность Луны в рамках программы НАСА Commercial Lunar Payload Services. Стоимость заказа превышает $116 млн.

Аппарат Nova-C на Луне

Информация о заключенном контракте появилась в СМИ в конце августа. В рамках программы CLPS компания Intuitive Machines отправит на спутник Земли посадочный модуль Nova-C с шестью научными приборами на борту.

Контракт стоимостью $116,9 млн предполагает доставку полезного груза общей массой 79 кг на южный полюс Луны в 2027 году. К интересным технологиям относится проект PROSPECT, разработанный Европейским космическим агентством, целью которого будет сбор образцов из-под поверхности Луны для выявления возможных веществ, например, воды, льда или газа.

Стоит отметить, что это уже четвертый контракт такого типа, полученный Intuitive Machines, что делает компанию крупнейшим бенефициаром программы CLPS. В феврале Nova-C приземлился на Луне в рамках миссии IM-1, став первым американским посадочным модулем с 1972 года, оказавшимся на спутнике Земли.

Однако не обошлось без проблем. В ходе одной из конференций было подтверждено, что спускаемый аппарат попал в аварию в результате поломки одной из опор, что было вызвано слишком большой скоростью спуска и большим оказываемым давлением. После приземления на Луну и выключения двигателя модуль просто накренился в сторону, но, несмотря на это, Тим Крейн, руководитель миссии IM-1, подтвердил, что «зонд нашел свой новый дом».

Nova-C — первый частный спускаемый аппарат, совершивший посадку на естественном спутнике Земли, но подобные инициативы предпринимались и в прошлом. Например, в 2023 году японская компания ispace отправила посадочный модуль, но он разбился о поверхность Луны. В конце прошлого года аналогичную попытку предприняла американская компания Astrobotic, однако у ее зонда произошла утечка топлива, а затем он сгорел в атмосфере Земли. В 2019 году на поверхность Луны упал израильский спускаемый аппарат Beresheet, принадлежащий некоммерческой организации SpaceIL.