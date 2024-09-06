По данным Польской организации сжиженного газа, внутреннее потребление сжиженного нефтяного газа выросло на 4% после первой половины 2024 года и вернулось на уровень 2022 года.

В первой половине этого года доля российского сжиженного нефтяного газа в импорте в Польшу выросла с 50 до 53 процентов, сообщила Польская организация сжиженного газа. Она добавила, что это связано с низкой ценой на российское топливо. В организации также указали, что реэкспорт топлива на Украину упал на 45%.

Сжиженные углеводородные газы(СУГ), или сжиженный нефтяной газ — смесь сжиженных под давлением лёгких углеводородов, предназначенная для применения в качестве топлива, а также используется в качестве сырья для органического синтеза.





"Потреблению благоприятствовала ценовая конъюнктура — соотношение цен на СУГ и жидкое топливо в начале года было самым благоприятным с 2016 года", — сообщили в организации.

Реэкспорт СУГ на Украину снизился по сравнению с первым полугодием 2023 года почти с 200 тысяч до 120 тысяч тон.

Эксперты поясняют, что снижение реэкспорта в третьи страны (Украину) в первом полугодии является "первым эффектом предстоящего эмбарго на СУГ из России". По мнению организации, снижение реэкспорта может сыграть значительную роль в стабилизации рынка после вступления в силу эмбарго на СУГ российского производства в декабре 2024 года.

В Польской организации сжиженного газа отметили, что объем газа российского происхождения, импортируемого в переходный период в связи с европейскими санкциями, остался практически неизменным, но благодаря очень выгодной цене на это сырье доля топлива из России в структуре импорта увеличилась.

"В первом полугодии российский газ был почти на четверть дешевле, чем из других стран", — сообщили в организации.

Как пояснили в ведомстве, "рекордно низкие" цены на газ связаны с большим объемом импорта дешевого сжиженного газа из России. Если не считать временного сбоя летом 2022 года, каждый месяц в Польшу поступало около 100 тысяч тонн. В ближайшие месяцы будет наблюдаться постепенный отказ от российского газа вплоть до его исчезновения с рынка в конце года.

"Текущая чрезвычайно привлекательная цена на сжиженный нефтяной газ на польском рынке кажется неустойчивой в среднесрочной перспективе", — заявили эксперты Польской организации сжиженного газа.

По мнению Польской организации сжиженного газа, учитывая высокую ценовую чувствительность потребителей на отдельном рынке, затраты на импорт топлива способствуют укреплению конкурентных позиций импортеров российского газа. В процентном отношении доля импорта из России выросла за первое полугодие с 50 процентов. до 53 процентов, заявили в организации. Доля газа шведского происхождения снижается уже второй год подряд, а значение других поставщиков — Норвегии, Великобритании и США — возрастает.

"В частности, на польском рынке постепенно приобретает все большее значение газ из США, крупнейшего производителя и экспортера в мире", — заявили эксперты организации.

По данным Польской организации сжиженного газа, как и в предыдущие годы, в первом полугодии 2024 года традиционно доминировали поставки железнодорожным транспортом: на их долю пришлось 55%. Доля импорта автомобильным транспортом выросла почти вдвое, до 12,8% — почти 160 тысяч тонн газа поступали в Польшу автоцистернами, в основном из России и стран Балтии, заявили в организации, отметив, что эта доля, вероятно, увеличится еще больше. В организации также сообщили, что доля поставок морским транспортом снизилась почти с 35% в первом полугодии 2023 года до 28%.