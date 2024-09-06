NGAD (Next Generation Air Dominance) должен был стать истребителем будущего. Будучи первым самолетом шестого поколения, он должен был обеспечить господство США в воздухе во всем мире.
Давно стало очевидным, что из этого проекта ничего не выйдет. В этом году ВВС приостановили реализацию проекта, заявив, что он слишком дорог. Теперь стало известно, что проект действительно закрыт, согласно заявлению заместителя начальника штаба ВВС Джеймса Слайфа.
В рамках конференции DefenseNews, проходящей на этой неделе в США, он рассказал о текущем состоянии проекта NGAD, сообщает издание twz. В заявлениях говорится, что ВВС предпочли бы разработать более дешевые беспилотники-невидимки вместо дорогого истребителя-невидимки:
«Что касается наших требований к NGAD, мы возвращаемся к исходной точке и начинаем заново. Мы задаемся вопросом, чего мы на самом деле хотим достичь с помощью NGAD. Хотим ли мы добиться господства в воздухе или хотим построить пилотируемый истребитель шестого поколения? Это не обязательно одно и то же. Я не знаю, как мы планируем добиться господства в воздухе на спорных территориях. Возможно, речь идет о самолете шестого поколения, а может и нет. Теперь давайте вернемся и посмотрим на все с самого начала».
По словам начальника штаба ВВС Слайфа, технология развивалась гораздо быстрее, чем ожидали во время разработки концепции NGAD. Это также говорит о том, что ВВС вместо опционально пилотируемого истребителя-невидимки 6-го поколения теперь рассматривают вариант с беспилотным истребителем-невидимкой 6-го поколения, потому что развитие искусственного интеллекта достигло большого прогресса.
Эндрю Хантер, офицер по закупкам, технологиям и логистике ВВС, повторил мнение Слайфа на конференции. Это не будет единая платформа, которая обеспечит господство в воздухе. В вооруженных силах есть F-35, F-15EX и F-22. Поэтому ВВС придется задуматься: чего не хватает в будущем, какие возможности еще нужны, чтобы вооруженные силы имели необходимую эффективность.
Что интересно, Хантер также упомянул F-22. Истребитель-невидимка, поступивший на вооружение ВВС в 2005 году, фактически должен быть заменён NGAD. В июле глава боевого командования ВВС заявил, что в настоящее время нет графика вывода F-22 из эксплуатации.
«Я знаю миссию, которую нам предстоит выполнить как ВВС. Но я не знаю, нужно ли нам для этого строить самолет. Мы должны построить систему, которая достигнет этой миссии. В нашем подходе приоритет будет отдаваться гибкости, а не чрезмерно конкретному решению конкретных проблем», — говорит Слайф.
NGAD должен быть универсальным истребителем-невидимкой, который можно будет использовать как для воздушного боя, так и для атаки наземных целей. Однако профиль требований предусматривал возможность дополнительного комплектования экипажа и возможность пилота отдавать команды сопровождающим дронам из кабины. И то, и другое весьма специфично, учитывая, что таких дронов сопровождения пока даже не существует.
В настоящее время они разрабатываются в рамках программы CCA (Collaborative Combat Aircraft). На первом этапе General Atomics и Anduril работают над дронами, которые специализируются на воздушном бою, а также будут использоваться, например, для сопровождения пилотов-людей на самолетах.
Таким образом, ВВС могли бы планировать отказаться от истребителя NGAD и вместо этого сосредоточиться на дронах CCA Phase 2. Вполне возможно, что проектные идеи и концепции, предназначавшиеся для NGAD, могут быть взяты на вооружение.
Чтобы реализовать эти идеи, ВВС хотят дать шанс небольшим компаниям, а не обычным крупным гигантам оборонной промышленности. Затем ВВС могли бы привлечь более крупные корпорации для обеспечения массового производства.
Итак, на данный момент все указывает на то, что создание истребителя-невидимки 6-го поколения будет отменено или, по крайней мере, отложено на несколько лет. Возможно, в ВВС считают, что ИИ будет достаточно продвинутым, чтобы полностью отказаться от пилотов-людей, когда придет время заменить F-22 и F-35. В этом случае было бы разумнее сейчас уделить больше внимания разработке дронов.
Если разработка беспилотных истребителей займет слишком много времени, у ВВС должен быть запасной план. В конце августа впервые был показан концепт легкого истребителя-невидимки. Самолет напоминает уменьшенный F-35 и может использоваться в качестве временного решения, если F-22 и F-35 больше не будут готовы к полетам, а дроны не смогут полностью взять на себя их функции.
Легкий истребитель-невидимка, вероятно, будет немного дешевле F-35, каждый из которых стоит около 70 миллионов долларов. А это, в свою очередь, будет намного дешевле, чем NGAD, цена за единицу которого оценивается ВВС в 240–300 миллионов долларов.