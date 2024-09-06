ВВС США ставят под сомнение всю концепцию истребителя шестого поколения NGAD и поэтому теперь хотят начать с нуля. Внимание акцентируется не беспилотниках.

NGAD (Next Generation Air Dominance) должен был стать истребителем будущего. Будучи первым самолетом шестого поколения, он должен был обеспечить господство США в воздухе во всем мире.

Концепция NGAD от NORTHROP GRUMMAN. Фото: NORTHROP GRUMMAN

Давно стало очевидным, что из этого проекта ничего не выйдет. В этом году ВВС приостановили реализацию проекта, заявив, что он слишком дорог. Теперь стало известно, что проект действительно закрыт, согласно заявлению заместителя начальника штаба ВВС Джеймса Слайфа.

Концепт NGAD от Collins Aerospace. Фото: Collins Aerospace

В рамках конференции DefenseNews, проходящей на этой неделе в США, он рассказал о текущем состоянии проекта NGAD, сообщает издание twz. В заявлениях говорится, что ВВС предпочли бы разработать более дешевые беспилотники-невидимки вместо дорогого истребителя-невидимки:

«Что касается наших требований к NGAD, мы возвращаемся к исходной точке и начинаем заново. Мы задаемся вопросом, чего мы на самом деле хотим достичь с помощью NGAD. Хотим ли мы добиться господства в воздухе или хотим построить пилотируемый истребитель шестого поколения? Это не обязательно одно и то же. Я не знаю, как мы планируем добиться господства в воздухе на спорных территориях. Возможно, речь идет о самолете шестого поколения, а может и нет. Теперь давайте вернемся и посмотрим на все с самого начала».

По словам начальника штаба ВВС Слайфа, технология развивалась гораздо быстрее, чем ожидали во время разработки концепции NGAD. Это также говорит о том, что ВВС вместо опционально пилотируемого истребителя-невидимки 6-го поколения теперь рассматривают вариант с беспилотным истребителем-невидимкой 6-го поколения, потому что развитие искусственного интеллекта достигло большого прогресса.

Эндрю Хантер, офицер по закупкам, технологиям и логистике ВВС, повторил мнение Слайфа на конференции. Это не будет единая платформа, которая обеспечит господство в воздухе. В вооруженных силах есть F-35, F-15EX и F-22. Поэтому ВВС придется задуматься: чего не хватает в будущем, какие возможности еще нужны, чтобы вооруженные силы имели необходимую эффективность.

Что интересно, Хантер также упомянул F-22. Истребитель-невидимка, поступивший на вооружение ВВС в 2005 году, фактически должен быть заменён NGAD. В июле глава боевого командования ВВС заявил, что в настоящее время нет графика вывода F-22 из эксплуатации.

«Я знаю миссию, которую нам предстоит выполнить как ВВС. Но я не знаю, нужно ли нам для этого строить самолет. Мы должны построить систему, которая достигнет этой миссии. В нашем подходе приоритет будет отдаваться гибкости, а не чрезмерно конкретному решению конкретных проблем», — говорит Слайф.

NGAD должен быть универсальным истребителем-невидимкой, который можно будет использовать как для воздушного боя, так и для атаки наземных целей. Однако профиль требований предусматривал возможность дополнительного комплектования экипажа и возможность пилота отдавать команды сопровождающим дронам из кабины. И то, и другое весьма специфично, учитывая, что таких дронов сопровождения пока даже не существует.

В настоящее время они разрабатываются в рамках программы CCA (Collaborative Combat Aircraft). На первом этапе General Atomics и Anduril работают над дронами, которые специализируются на воздушном бою, а также будут использоваться, например, для сопровождения пилотов-людей на самолетах.

Концепт дрона CCA Phase 1 Fury от Anduril. Фото: Anduril



Концепт дрона CCA Phase 1 Fury компании General Atomics. Фото: General Atomics

Таким образом, ВВС могли бы планировать отказаться от истребителя NGAD и вместо этого сосредоточиться на дронах CCA Phase 2. Вполне возможно, что проектные идеи и концепции, предназначавшиеся для NGAD, могут быть взяты на вооружение.

Чтобы реализовать эти идеи, ВВС хотят дать шанс небольшим компаниям, а не обычным крупным гигантам оборонной промышленности. Затем ВВС могли бы привлечь более крупные корпорации для обеспечения массового производства.

Итак, на данный момент все указывает на то, что создание истребителя-невидимки 6-го поколения будет отменено или, по крайней мере, отложено на несколько лет. Возможно, в ВВС считают, что ИИ будет достаточно продвинутым, чтобы полностью отказаться от пилотов-людей, когда придет время заменить F-22 и F-35. В этом случае было бы разумнее сейчас уделить больше внимания разработке дронов.

Если разработка беспилотных истребителей займет слишком много времени, у ВВС должен быть запасной план. В конце августа впервые был показан концепт легкого истребителя-невидимки. Самолет напоминает уменьшенный F-35 и может использоваться в качестве временного решения, если F-22 и F-35 больше не будут готовы к полетам, а дроны не смогут полностью взять на себя их функции.

Примерно так себе представляют себе легкий истребитель ВВС США.

Легкий истребитель-невидимка, вероятно, будет немного дешевле F-35, каждый из которых стоит около 70 миллионов долларов. А это, в свою очередь, будет намного дешевле, чем NGAD, цена за единицу которого оценивается ВВС в 240–300 миллионов долларов.