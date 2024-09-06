Китайская компания разработала бескнопочный сотовый телефон под названием Wangshu.

Xiaomi, судя по всему, планирует выпустить новый смартфон, у которого нет ни одной физической кнопки. Однако подробностей о проекте под кодовым названием Zhuque в настоящее время практически нет. Официальных фотографий устройства также нет, релиз предположительно запланирован на 2025 год.

Смартфон Xiaomi Wangshu без кнопок. Фото: Einewill

Это не первый подобный проект Xiaomi. Прототип смартфона без кнопок с кодовым названием Wangshu был протестирован полтора года назад.

Фото: Einewill

Фотографии этого прототипа с надписью Mix, а также некоторые детали появились на китайских онлайн-форумах. Об этом сообщает Gizmochina. Снимки опубликовал пользователь с ником @einewill.

Фото: Einewill



Также есть информация об особенностях более раннего прототипа: сообщается, что сотовый телефон оснащен SoC Snapdragon 8 Gen 2. Селфи-камера спрятана за дисплеем, что обеспечивает эстетику, ведь экран занимает всю переднюю часть.

Фото: Einewill

При этом смартфон должен обладать значительной мощностью зарядки, а именно 200 Вт проводной и 50 Вт беспроводной. Аккумулятор должен иметь емкость 4500 мАч.

Фото: Einewill

До сих пор неясно, как управлять устройством или вообще включать сотовый телефон. Также остается открытым вопрос, какие преимущества должно иметь полное отсутствие обычных кнопок.

С точки зрения работоспособности, вполне возможно, что Xiaomi будет использовать сенсорные области в рамке вместо обычных кнопок. Их можно свободно программировать, чтобы предложить пользователям максимально возможную гибкость при работе с устройством.