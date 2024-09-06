Судя по спутниковым снимкам, высокотехнологичный беспилотник GJ-11 Sharp Sword испытывается все интенсивнее.

Новый китайский высокотехнологичный беспилотник GJ-11 Sharp Sword, судя по всему, проходит интенсивные испытания. По крайней мере, об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные The War Zone.



Снимки были сделаны над авиабазой Малань в самой западной провинции Китая Синьцзян. Аэродром известен испытаниями беспилотных аппаратов. Узнаваемы как минимум два дрона Sharp Sword. С помощью двух дронов в рамках этих испытаний Китай сможет проверить, насколько хорошо беспилотные аппараты работают вместе.

Sharp Sword на военном параде в Пекине. Фото: Армия КНР

GJ-11 может использоваться не только как невооруженное средство разведки или наблюдения, но и как наступательное оружие и для радиоэлектронной борьбы. Это так называемое летающее крыло. Такие конструкции не требуют отдельного руля высоты и вертикальных стабилизаторов. Переход от фюзеляжа к крыльям плавный. Такая форма, радиопоглощающие материалы и внутренние отсеки для вооружения также уменьшают радиолокационную заметность. Это делает его дроном-невидимкой.

Только в августе в онлайн-сетях появились новые видео полета GJ-11. Некоторые из них датируются 2020 годом. В последние годы дрон был замечен в многочисленных испытаниях и тестах по самым разным сценариям. Предполагается, например, что он будет запускаться, в том числе, с авианосцев.

Кроме того, Sharp Swords можно было использовать и совместно с истребителями. Например, они могли бы сопровождать в воздухе высокотехнологичный китайский истребитель J-20.

По мнению эксперта по обороне из Пекина Вэй Дунсюя, на «поле боя завтрашнего дня» будут проводиться совместные операции пилотируемых самолетов пятого поколения и беспилотников-невидимок. Они будут взаимодействовать друг с другом по связи.

Один оператор приказывает дронам совершать наступательные атаки. Второй оператор сосредоточится на управлении полетом.