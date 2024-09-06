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kosmos_news
BMW выведет на рынок свой первый водородный автомобиль в 2028 году
Автомобили с водородным приводом должны проезжать большие расстояния, даже в жаркую или холодную погоду, без длительных перерывов на зарядку. Проект реализуется вместе с Toyota.

BMW и Toyota расширят свое давнее сотрудничество: мюнхенский автопроизводитель и японский автомобильный гигант совместно выпустят водородные топливные элементы нового поколения. Глава BMW Оливер Зипсе ожидает значительного увеличения запаса хода и снижение затрат на производство.
Глава Toyota Кодзи Сато и руководитель BMW Оливер Зипсе. Фото: BMW
Планируется, что первый водородный автомобиль BMW появится на рынке в 2028 году и будет на 100 процентов экологически чистым, как заявили глава BMW Оливер Зипсе и руководитель Toyota Кодзи Сато. В течение следующих четырех лет два производителя автомобилей хотят сократить производственные затраты вдвое и увеличить ассортимент водородных приводов на 20 процентов.

Вскоре у клиентов будет выбор между пятью различными вариантами привода: электромобилями, такими как BMW i5, подключаемыми гибридами, бензиновыми и дизельными двигателями, а также автомобилями с водородными топливными элементами. Сообщается, что самой сильной стороной новой разработки является возможность быстрой зарядки. В отличие от электромобилей, водородные автомобили можно полностью заправить за несколько минут.

Однако два типа автомобилей будущего объединяет одна проблема: слаборазвитая в настоящее время инфраструктура. Сеть водородных заправочных станций в таких странах, как Германия, на сегодняшний день «слаборазвитая». 

Однако рынок водородных грузовиков и автобусов растет — в любом случае планируется построить комплексную сеть АЗС для грузовых автомобилей. Поэтому ожидается, что инфраструктура для всех транспортных средств будет продолжать расти в ближайшие несколько лет. BMW и Toyota сами хотят этому поспособствовать — они заявили, что будут целенаправленно поддерживать соответствующие проекты АЗС.

Модель BMW, работающая исключительно на водороде, то есть электромобиль на топливных элементах (FCEV), не планируется. Новый водородный автомобиль будет с дополнительным вариантом привода, который альтернативно можно комбинировать с другими приводами. BMW еще не сообщила, какая модель будет производиться с водородными топливными элементами. А Toyota также будет производить автомобили водородной серии в сегменте легковых автомобилей. 

Что касается коммерческого транспорта в Японии, то спрос на приводы на чистом водороде уже очень высок. По состоянию на конец 2023 года в Японии действовало 166 водородных заправочных станций.

Несмотря на то, что в настоящее время не планируется выпуск модели на чистом водороде, руководитель BMW Зипсе все же говорит о «вехе в автомобильной истории». Проект «ознаменует эпоху значительного спроса на электромобили на топливных элементах». Кодзи Сато, управляющий директор Toyota Motor Corporation, подчеркнул, что и Toyota, и BMW характеризуются «технологической открытостью» и обе компании привержены «многообразному» подходу к климатической нейтральности.

#автомобили #toyota #bmw #водородный автомобиль
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