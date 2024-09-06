YouTube хочет защитить молодых людей. Теперь им будет предлагаться меньше видео, идеализирующих внешний вид.

В будущем молодым людям следует рекомендовать меньше видеороликов на YouTube, которые идеализируют внешний вид, физическую форму или массу тела. Совместно с экспертами видеоплатформа «определила категории контента, которые могут быть безвредны в качестве отдельного видео, но могут быть проблематичными для некоторых молодых людей при многократном просмотре», — сообщает YouTube в своем блоге 5 сентября.



Сюда вошли видеоролики, в которых сравниваются физические характеристики и идеализируются одни типы телосложения по сравнению с другими. Под ограничение попал контент о формах социальной агрессии, а также о конкретных уровнях физической подготовки и весе тела.



«В результате мы теперь ограничиваем повторные рекомендации видео на эти темы для молодых людей во всем мире», — сообщает YouTube

Алгоритм YouTube предназначен для того, чтобы пользователи оставались на платформе как можно дольше, рекомендуя похожий контент на основе предыдущего поведения пользователей. Он учитывает такие факторы, как ранее просмотренные видео, поисковые запросы и взаимодействия, такие как лайки или комментарии.

Это значит, что пользователям, просмотревшим видео на определенные темы, показывают все больше похожего контента. Это может способствовать одностороннему восприятию. По данным YouTube, молодые люди гораздо более склонны, чем взрослые, к развитию негативных убеждений о себе, когда постоянно видят контент с предполагаемыми идеальными стандартами, которым они не соответствуют.