Мини-ветряк имеет мощность 5 кВт – это соответствует примерно 16 солнечным модулям.

Американский стартап Aeromine впервые ввел в эксплуатацию одну из своих мини-ветряных электростанций в Великобритании. Её установили на крыше завода BMW в Оксфорде.

Ветряная электростанция Aeromine. Фото: BMW

Снаружи конструкция выглядит так, как будто в ней нет движущихся частей. BMW пишет в пресс-релизе о первой в Великобритании «неподвижной» ветроэнергетической системе.

Устройство высотой 3 метра всасывает воздух через входное отверстие снизу и подаёт его вверх через короткую трубку. Там поток воздуха перемещается между двумя пластинами аэродинамической формы, которые создают отрицательное давление, а значит, снизу засасывается больше воздуха. Пропеллер и генератор внутри трубки преобразуют движение в электричество.

Эта конструкция имеет ряд преимуществ. Конструкция сводит к минимуму шум и вибрацию. Серьезной критике подвергаются обычные ветряные турбины, особенно когда они установлены рядом с жилыми или рабочими помещениями. Мини-ветряк также представляет гораздо меньший риск для диких животных, таких как птицы и летучие мыши, чем обычные ветряные турбины. Такая станция требует и меньше пространства, чем, например, солнечные панели.

Кроме того, этот метод получения энергии ветра, как сообщается, очень эффективен. Каждое устройство имеет мощность 5 кВт – это соответствует примерно 16 солнечным модулям.

Завод BMW имеет одну из крупнейших солнечных систем на крышах в Великобритании: более 11 000 модулей занимают площадь размером с пять футбольных полей. Естественно, их производительность не может быть полностью использована зимой и по вечерам. Однако именно в это время ветер сильный, и его можно использовать при эксплуатации ветряной электростанции.



