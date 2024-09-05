Прекращается выработка электроэнергии на угольных ТЭС в Великобритании.

Последняя угольная электростанция в Великобритании прекратит работу 30 сентября. Это символически закрывает главу в истории британской энергетической промышленности, поскольку отрасль, на которую когда-то приходилось более трети национального производства энергии, уйдет в прошлое.







Электростанция Рэтклифф-он-Сор мощностью 2000 МВт, расположенная к югу от Ноттингема, прекратит работу в конце месяца. Она смогла обеспечить электроэнергией более двух миллионов домохозяйств, играя ключевую роль в британской энергетической отрасли на протяжении десятилетий.

Уголь, который когда-то был основой промышленной революции в Великобритании, теперь становится все большим бременем для правительств. За последние годы его доля в производстве энергии в Великобритании резко упала — с более чем 95% в начале 20-го века до всего лишь 1% в 2023 году.

Закрытие Рэтклифф-он-Сор после того, как будут израсходованы последние поставки угля, прибывшие в июне, положит конец более чем 140-летней британской угольной промышленности.

В настоящее время ведутся работы по преобразованию электростанции в современный технологический центр, ориентированный на развитие энергетики с нулевым уровнем выбросов. В прошлом году менеджер предприятия объявил об амбициозном плане производства водорода